Развертывание миротворческого контингента ООН во временно оккупированной части Донбасса возможно лишь после внесения Украиной принципиально важных поправок в "закон об особом статусе" региона. Об этом заявил представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения в Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки. Эти поправки должны быть согласованы в контактной группе. Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по "формуле Штайнмайера", - сказал он.

По "формуле Штайнмайера" пункты минских соглашений выполняются не последовательно, а параллельно.

По словам Грызлова, также нужно будет "обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения".

5 cентября 2017 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что президент страны-агрессора России Владимир Путин искажает идею о миротворцах в Донбассе. Путин сказал, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта".