Грызлов поддержал идею "школьного перемирия"

Полпред России в контактной группе по урегулированию на Донбассе Борис Грызлов надеется, что ТКГ поддержит идею о новом перемирии, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"На сегодняшней встрече контактной группы "школьное перемирие" необходимо утвердить ради безопасности детей и всего гражданского населения Донбасса. Мы призываем стороны конфликта приложить для этого все усилия и надеемся, что режим прекращения огня будет соблюдаться более эффективно", - сказал он.
Напомним, 22 августа лидеры "нормандской четверки" поддержали прекращение огня до начала учебного года.
УНН
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