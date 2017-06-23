Гужве грозит до 10 лет с конфискацией - ГПУ

Задержанному вчера вечером главному редактору интернет-издания Страна.ua Игорю Гужве грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она озвучила статью, которую инкриминируют журналисту - "Статья 189. Вымогательство, ч.3". Согласно уголовному кодексу Украины, это - "Вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или такое, которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах".

Оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Был задержан главред издания Игорь Гужва, который якобы вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позже нардеп от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его.

Сам главред Игорь Гужва считает, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

Ранее он прокомментировал обыски, проведенные 22 июня в офисе издания, так: "С самого начала я предупредил о том, что не буду отвечать ни на какие вопросы до приезда адвокатов. Но, несмотря на это у меня силой вырвали телефон, как раз в тот момент, когда я давал комментарий агентству Украинские Новости. И предупредили, что адвокатов они не пустят. Если коротко дело такое. Около месяца назад на меня вышли люди от нардепа от Радикальной партии Линько и предложили 20000 долларов за снятие текста про конфликт людей Линько и Кивы. Предлагали настойчиво, но я отказался. С тех пор контактов по поводу Линько не было".