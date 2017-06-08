Hromadske: Стратегическая девятка, ситуационная комната и Facebook по будильнику: как Порошенко руководит страной

«Власть — это способ управлять по-своему», — именно так, по словам окружения Петра Порошенко, он отвечает на вопрос «что для него власть?». Последние три года Порошенко имеет все возможности управлять по-своему — он президент Украины.

О деталях внутренних рабочих процессов президента Украины Петра Порошенко люди из его окружения рассказывают неохотно и только на условиях анонимности. Чтобы понять, как президент подбирает людей, распределяет между ними обязанности и принимает решения, Громадское пообщалось с руководством Администрации Президента и фракции Блок Петра Порошенко, а также с членами Стратегического совета — неформального органа, в состав которого входят высшие руководители государства.

Своим миллиардным бизнесом президент Украины Петр Порошенко руководил с помощью партнеров.

Они возглавляли отдельные направления, однако Порошенко имел право ветировать любое их решение. Принцип этой бизнес-модели президент перенес и на руководство страной, но немного ее адаптировал. За каждое направление деятельности — например, подбор кадров, сбор голосов в парламенте или реформу армии, — в его команде отвечает сразу несколько человек. Президент любит сопоставлять различные точки зрения, поэтому постоянно проводит встречи и совещания. Соратники президента называют это стиль «руководством через конкуренцию» и вовсе не в восторге от нее. Ведь часто они не могут понять, кто именно за что отвечает. Точно все знают одно: последнее слово всегда за президентом Порошенко.

На это накладывается еще одна присущая Петру Порошенко черта — микроменеджмент. Президент Украины погружается в нюансы самых разных проблем: от расчета тарифов на коммунальные услуги и закупки новых систем вооружения до законопроекта о пенсионной реформе.

Формально полномочия Петра Порошенко на посту президента Украины за три года не увеличились — президентская фракция Блок Петра Порошенко не имеет большинства в парламенте — Верховной Раде. Однако коалиция этого блока с «Народным фронтом» — второй по численности фракцией парламента, лидерами которой являются бывший премьер-министр Арсений Яценюк и бывший и. о. обязанностей президента Александр Турчинов, — и лояльность значительной части депутатов-мажоритарщиков позволила президенту контролировать большинство кадровых назначений в правительстве и силовых ведомствах, которые юридически ему не подчиняются. В том числе назначений на должности премьер-министра, Генерального прокурора, председателя Национального банка. Предыдущий глава Украины Виктор Янукович пытался зафиксировать концентрацию власти юридически — через возвращение к Конституции 1996 года. Петр Порошенко действует более тонко.

Доступ к информации

Обычно Петр Порошенко приезжает в Администрацию президента Украины около 11.00 дня и работает до 1.00-2.00 часов ночи, часто и в выходные.

По дороге к Банковой — улице, где расположена Администрация президента, — он просматривает новости на экране телефона или планшета. Лента новостей президента сформирована давно — в числе прочих он читает интернет-издания «Украинская правда», bbc. ua, korrespondent. net.

Раньше у Порошенко был персональный аккаунт в Facebook, но в период выборов президента в 2014-м сотрудники штаба сделали ему отдельную страницу. После победы на выборах ее объединили с персональным аккаунтом президента. Поэтому он продолжает читать свою френдленту. «Если говорить о facebook, у меня на него ограничения по 20 мин в день, я пользуюсь им по будильнику», — сказал президент Петр Порошенко Громадскому.

Контроль на местах

Кабинет президента расположен на четвертом этаже здания Администрация президента. Перед входом в приемную — рамка, перед которой посетитель должен сдать все металлические предметы и электронные устройства. После того, как народный депутат и бизнесмен Александр Онищенко сообщил, что записал разговор с президентом на часы, посетители президента Порошенко стали оставлять «на рамке» и этот аксессуар.

Онищенко, который раньше хвастался хорошими отношениями с президентом, сегодня обвиняется в хищении госимущества в особо крупных размерах и скрывается от украинских правоохранительных органов в Лондоне.

Добравшись до Банковой, президент Украины Петр Порошенко просматривает мониторинги, которые для него делают аналитики Администрации президента, а также «красные папки» — докладные записки Службы безопасности Украины о ситуации на фронте и внутри страны. По данным «Украинской правды», среди этих аналитических записок — и данные прослушивания граждан спецслужбами, в том числе журналистов. Впрочем, сам президент Порошенко в разговоре с Громадским настаивает, что не получает этих данных с февраля 2015 года.

Президент Украины не любит, когда от него что-то скрывают. Он постоянно настаивает на том, чтобы даже не прямые его подчиненные сразу звонили ему или писали в мессенджеры, если что-то произошло. Готовясь к важному разговору или встрече, например с канцлером Германии или президентом США Дональдом Трампом, он пытается собрать максимум информации.

Обзванивает руководителей стран, которые последнее время с ними встречались, вызывает к себе послов. Аналогично на своем уровне собирают информацию глава МИД Павел Климкин и заместитель главы администрации, дипломат Константин Елисеев.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко лично посещает места, где произошло какое-то важное или трагическое событие. Когда 10 февраля 2015 Порошенко доложили, что русские из ракетных установок обстреляли штаб АТО в восточноукраинском Краматорске, он быстро вылетел на место происшествия. И это несмотря на то, что на следующий день его ждали переговоры с Владимиром Путиным в Минске. Они продолжались 19 часов и завершились подписанием новой редакции Минских соглашений.

Президент Порошенко привык к длительным переговорам. Например, его «Венская встреча» с Дмитрием Фирташем (украинским олигархом, чья компания РосУкрЭнерго была посредником между украинской властью и Газпромом), Сергеем Левочкиным (украинским политиком и бизнесменом, главой Администрации предыдущего президента Януковича) и Виталием Кличко (мэром Киева и в то время одним из лидеров оппозиции), после которой чемпион мира по боксу согласился не участвовать в президентских выборах, по сообщениям некоторых ее участников, длилась более суток.

Первое совещание

Состав первого совещания, которое ежедневно проводит президент, не менялся последние полгода: первый помощник Юрий Онищенко, глава администрации президента Игорь Райнин, секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Александр Турчинов. Часто к ним присоединяется экс-глава Администрации президента Борис Ложкин.

Первые два года президентства Петра Порошенко начинал рабочий день с совещания с только с Ложкиным и Онищенко. Однако в августе 2016-го Ложкин уволился с Администрации президента и планировал отойти от дел на Банковой. Но далеко от себя Порошенко его не отпустил — сейчас Ложкин — секретарь Национального инвестиционного совета при президенте.

В чем такая незаменимость Ложкина для президента? Сам экс-глава АП, который с 2007 по 2013 был бизнес-партнером Порошенко и 20 лет владел одним из крупнейших медиахолдингов «UMH Group», уверен, что президент ценит его мнение. «В отличие от многих других, я никогда не был младшим партнером Петра Порошенко. В совместных проектах наши судьбы были 50 на 50 — я руководил, а он контролировал, — пишет Ложкин в своей книге „Четвертая республика‟, — в отношениях с ним у меня не было неискреннего пиетета, я всегда называл вещи своими именами и настаивал на решениях, которые считал правильными. Часто удавалось его убедить».

Ложкин не только один из ближайших советников президента, но и посредник между ним и олигархами. По его словам, до увольнения из АП он регулярно общался с украинскими олигархами Игорем Коломойским (экс-владельцем одного из крупнейших украинских банков — Приватбанка, национализированного в декабре 20016-го года), Сергеем Левочкиным и Ринатом Ахметовым (самым богатым украинским бизнесменом, соратником экс-президента Януковича). Эту роль Ложкин сохранил и в статусе секретаря Инвестиционного совета.

Зимой этого года Ложкин больше месяца провел в США, где официально занимался переговорами о привлечении инвестиций. Именно в то время на утренние совещания к президенту вместе с Игорем Райниным все чаще стал ходить Александр Турчинов. Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО), офис которого находится в другом конце Киева, значительную часть времени проводит в своем кабинете в администрации президента.

Если Ложкин — бывший партнер Петра Порошенко по бизнесу, то Турчинов — действующий политический партнер. Он один из руководителей фракции «Народный фронт», которая вместе с Блоком Петра Порошенко (БПП) создала коалицию в парламенте. Союзником президента он стал накануне парламентских выборов 2014 года, когда ушел из команды Юлии Тимошенко. До этого — во времена президентства Виктора Ющенко — Турчинов был оппонентом Порошенко. В 2005 году они «воевали»: Турчинов тогда возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ) и был одним из ближайших соратников премьера Юлии Тимошенко. С ней тот проработал почти 20 лет еще до ее прихода в политику.

На посту главы спецслужбы Турчинов обвинял Порошенко в коррупции. Окружение президента уверено, что президент не забыл той истории и в отношениях с Турчиновым пользуется принципом «держи друзей близко, а врагов еще ближе». В должности секретаря СНБО Турчинов координирует деятельность руководителей силовых ведомств и ход переоснащения армии. В начале мая этого года вместе с президентом он наблюдал за пусками новой ракеты.

Ложкин и Турчинов встречаются с Порошенко как его советники. Игорь Райнин появляется на совещании в роли докладчика: он рассказывает о ключевых событиях за сутки. В первую очередь в регионах. Так, во время блокады активистами железнодорожного сообщения с временно оккупированными территориями, Райнин отслеживал события в других регионах страны и докладывал о решениях областных советов в поддержку блокады.

Первый помощник президента Юрий Онищенко на совещаниях президента исполняет роль секретаря. Он записывает основные идеи и предложения в блокнот, который затем отдает Порошенко. Иногда слушая посетителя, Порошенко делает заметки сам. С президентом Украины Петром Порошенко Онищенко работает со времен совместной работы в МИД в 2009 — 2010 гг. Тогда действующий президент Порошенко был министром, а Онищенко возглавлял один из департаментов секретариата министерства.

Совещания с Райниным, Турчиновым и Ложкиным продолжаются час-полтора. В это время в приемной президента ждут другие чиновники, которых пригласили на встречу к Порошенко. Ждать приходится долго — иногда по несколько часов. Сотрудники Аппарата следят, чтобы гости не ушли из приемной — президент может позвать их в любой момент.

Однажды Андрей Пивоварский (министр инфраструктуры в 2014 — 2016 гг.) не выдержал четырехчасового ожидания и решил выйти из администрации, рассказывает помощник одного из советников президента, который также ожидал в приемной. Секретарша догнала его и объяснила, что он должен дождаться встречи в приемной. Аргумент о том, что он отлучится не более чем на 15 минут, секретаршу не убедил. Собеседники Громадского в Администрации президента утверждают: подчас Порошенко сознательно «маринует» посетителей: после четырех часов ожидания, человек обычно согласится почти со всем, что ему скажут, и забудет все несущественные просьбы.

«Ситуативка»

«Ноу-хау» Петра Порошенко на Банковой — так называемая «ситуационная комната». Это большое помещение оборудовано специальными экранами, которые должны защищать от прослушивания.

Кроме этого, в комнате есть система закрытой связи —она позволяет связаться с руководителем любого государственного органа, — а также мониторы, на которые выводится изображение, например вся статистическая информация всех госорганов. В режиме видеоконференций президент общается с чиновниками, в частности с руководителями областных администрация, или военными, которые проводят учения на полигоне. А еще в «ситуационной комнате» оборудованы отдельные «кабинеты», посетители которых могут видеть президента, но не видеть друг друга.

«Ситуативку» оборудовали сразу после президентских выборов в 2014 году. Во времена Виктора Януковича там был банкетный зал.

«Ситуационная комната» — не только помещение, но и название разновидности совещаний, которые президент собирает, когда ему нужно быстро определиться с каким-то решением. Их участники меняются в зависимости от того, чему именно посвящено то или иное совещание. Например, когда осенью прошлого года Порошенко узнал о публикации «пленок Онищенко», он позвал к себе Игоря Гринева — в то время председателя фракции Блок Петра Порошенко и ключевого политтехнолога и идеолога команды президента, министра информационной политики Юрия Стеця (одного из ближайших друзей Порошенко, который долгое время руководил «5 каналом», который принадлежит Порошенко), а также Игоря Райнина, своего пресс-секретаря Вячеслава Цеголко и давнего армейского друга и бизнес-партнера Игоря Кононенко — первого заместителя фракции БПП в Верховной раде.

Обычно, если ситуация касалась парламента, на совещании присутствовал Кононенко или Сергей Березенко (влиятельный депутат от президентской фракции БПП). Если же обсуждается вопрос войны или безопасности — руководитель СБУ Василий Грицак.

Чаще всего результат такого совещания — черновик будущего заявления президента. Их, как и речи для Петра Порошенко, пишет политтехнолог Олег Медведев. Хотя сам он на совещания в «ситуативку» не ходит. Написав текст, Медведев приносит его президенту — тот читает и правит документ.

Иногда, возвращаясь из «ситуативки», Порошенко заходит в кабинет Бориса Ложкина и остается работать там. Сотрудники администрации шутят: причина — холодильник Ложкина, где всегда есть вино и что-то вкусное. Президент непривередлив в еде, иногда во время встречи с председателем парламентской фракции или министром может лично нарезать бутерброды и налить минеральной воды со льдом.

Больше совещаний

В течение дня у президента не меньше 20 встреч и совещаний. Характерная манера Порошенко — приглашать сразу нескольких чиновников с докладом по одной проблеме. Так, по вопросам армии президент вызывает к себе министра обороны Степана Полторака и руководителя Генерального штаба Виктор Муженко. Будущий зарубежный визит он обсуждает с министром иностранных дел Павлом Климкиным. Прочитав новость в интернете, может вызвать к себе профильного министра или связаться в режиме видеоконференции с губернатором.

Борис Ложкин вспоминает: о том, что 17 июля 2017 сепаратисты сбили малайзийский Boing, президент узнал во время заседания Совета по национальной безопасности, а уже через полчаса о первых фактах трагедии Порошенко докладывал Максим Бурбак — в то время министр транспорта, который формально не подчинялся президенту.

«Президент звонит два-три раза в день. Мы с ним обсуждаем различные вопросы», — рассказывает премьер-министр Владимир Гройсман. Гройсман долгое время был мэром Винницы, где расположены многие предприятия Порошенко.

Сотрудники Администрации называют манеру президента углубляться в детали «микроменеджментом». Сам президент не видит в такой манере ничего плохого.

«Микроменеджмент? Пусть говорят. Я об этом не думаю. Если говорить об осведомленности в деталях на разных уровнях — да, я их знаю, я погружаюсь. Речь идет о различных сферах. Знаю то, что знают министры и их заместители. Но я не пытаюсь ставить под сомнение авторитет министров. Я не даю прямых указаний. Климкин сам принимает решения. Или когда президент приходит в парламент и спрашивает, чем помочь в принятии реформы? Это называется микроменеджмент?», — такой комментарий дал президент Украины Громадскому.

Порошенко не только пытается все контролировать, но и инструктирует подчиненных. Для того, чтобы объяснить эту манеру президента, один из его влиятельных соратников приводит следующую аналогию: «Если я хочу борща, то прошу жену его сварить. Зато Петр Алексеевич подробно объясняет жене, какие именно овощи и в какой пропорции надо положить в кастрюлю, сколько времени их варить и как помешивать».

Именно так он руководил концерном «Укрпроминвест». Или, например, в 2013 году продавал свою долю в украинском медиахолдинге Борису Ложкину. Над юридическим оформлением сделки месяц работали юристы. Тем не менее в день его подписания Порошенко лично перечитал каждый лист договора.

Такую манеру президента Украины Петра Порошенко его окружение воспринимает неоднозначно. Люди, которые присоединились к нему после избрания президентом, считают, что он никому не доверяет. «После назначения на должность человек думает, что теперь он такой же партнер президента, как это могло быть в бизнесе. Зато Порошенко рассматривает его исключительно как проводника своей воли, что порождает конфликт», — рассказывает собеседник Громадского в управлении Администрации президента.

Зато ближайшие соратники, работающие с Порошенко еще с 1990-х уверяют — он на самом деле искренне верит, что лучше ориентируется в самых разнообразных сферах, ведь успел поработать на многих государственных должностях.

В ответ на упреки в чрезмерном контроле Порошенко любит цитировать Самуила Маршака:

Враг вступает в город,

Пленных не щадя,

Оттого, что в кузнице

Не было гвоздя.

В микроменеджменте Порошенко есть и обратная сторона: действия его подчиненных и членов его команды воспринимаются как личная инициатива президента. Поэтому, скажем, выдвижение прокуратурой обвинения оппозиционному депутату воспринимается как давление президента на оппозицию. Ведь президент лично инструктирует чиновников и постоянно следит за новостями, не может об этом не знать, а значит, это может происходить с его согласия.

Это касается и бизнеса президента: компания Prime Asset Partners Limited, созданная 2014 году на Британских Виргинских островах, имеет единственного владельца — Петра Порошенко. Об этом идет речь в совместном расследовании панамских документов команды Громадского «Слідство.Інфо» и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Журналисты утверждают, что компания была создана для продажи Roshen без уплаты налогов на Украине. Президент уверяет: регистрацией компании занимались его юристы исключительно для передачи Roshen в доверительную собственность, слепой траст. И именно по их рекомендациям фирма была создана на Виргинских островах. Интересно, что, подав электронную декларацию, в заметке в Facebook Порошенко отметил, что компания была создана все-таки для продажи Roshen.

Народный депутат Александр Онищенко, который уехал заграницу после обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины в хищении государственных средств, говорит, что президент Петр Порошенко в 2015 году заставил владельца корпорации СКМ (Систем Кэпитал Менеджмент) украинского олигарха Рината Ахметова поделиться долей в компании «Нефтегаздобыча». Начиная с 30 марта 2015, ее работа блокировалась в рамках уголовного производства, открытого в 2012 году по факту исчезновения экс-руководителя компании Олега Семинского. Позже по решению суда было арестовано имущество предприятия.

В конце декабря 2015 Печерский районный суд Киева принял серию решений, которыми отменил аресты активов, параллельно разблокировав банковские счета предприятия.

В феврале 2016 владельцем 25% акций «Нефтегаздобычи» стала нидерландская компания Salazie B. V. Ее бенефициары неизвестны, а структура собственности заканчивается оффшором Oxnard Ventures Ltd на Британских Виргинских островах. Президент Порошенко все обвинения Онищенко опровергает.

G-9

Поздно вечером президент созывает Стратегический совет. Этот неформальный орган он придумал в 2015 году. Сначала в него входили сам Порошенко, Александр Турчинов (секретарь Совета нацбезопасности), Владимир Гройсман (тогда спикер парламента), Арсений Яценюк (тогда премьер-министр), Борис Ложкин (тогда глава Администрации Президента), Арсен Аваков (министр внутренних дел) и Юрий Луценко (тогда глава фракции Блока Петра Порошенко). Участники совета назвали ее G-7 — по аналогии со странами Большой семерки. Со временем многие члены неформального органа изменили должности, однако места в G-7 не потеряли.

В прошлом году к ним присоединились новый спикер парламента Андрей Парубий и Игорь Райнин. Поэтому Стратегический совет стали называть G-9.

«Встречи Стратегической Пятерки, Семерки, Девятки — или как их называют, да они есть и происходят регулярно. А как еще координироваться? Но я могу четко сказать, на них не обсуждается ничего кроме вопросов, касающихся государственных интересов», — сказал президент Украины Громадскому.

Что обсуждают на ее заседаниях? «По сути, это расширенный совет коалиции. Все ее участники имеют влияние на Верховную Раду. Обсуждают в первую очередь вопросы голосований в парламенте. Поэтому корректнее называть его Тактическим советом, ведь речь идет о решении насущных проблем, а не о выработке стратегии», — рассказывает Громадскому один из членов G-9.

Другой участник совета отмечает, что коллективная наработка позиций позволяет Петру Порошенко избегать личной ответственности. Так, в феврале этого года президент созвал Стратегический совет, когда узнал, что сепаратисты «ДНР» и «ЛНР» «национализировали» предприятия, которые платили налоги в госбюджет Украины. Итогом четырехчасового совещания стало решение прекратить товарооборот с оккупированными территориями. Официально его закрепили решением еще одного совета, на этот раз официального — Совета по нацбезопасности.

Сейчас Стратегический совет в полном составе собирается несколько раз в месяц, а в начале 2016-го его заседания проходили чуть ли не каждую ночь. Тогда основной темой заседаний была отставка Арсения Яценюка с должности главы правительства. «Петр Алексеевич выбрал тактику на истощение. Заседание Стратегического совета начинались в 12.00 ночи и продолжались до 5 утра. При том, что Яценюку на 9 часов утра нужно было проводить заседание правительства, тогда как президент мог спокойно спать до обеда», — рассказывает один из участников тех заседаний. В конце концов, по словам собеседника Громадского, Яценюк на одном из таких совещаний все-таки согласился уйти с должности главы правительства. Окружение экс-премьера вспоминает его слова о том, что он не выдержал, потому что Порошенко «пер как танк».

Еще накануне парламентских выборов президент Украины Петр Порошенко планировал, что их результаты позволят ему назначить премьером Владимира Гройсмана. Однако партия Яценюка и Турчинова «Народный фронт» неожиданно опередила Блок Петра Порошенко, набрав 22,14% голосов.

По результатам переговоров между членами коалиции, должность главы правительства сохранил Яценюк. Однако Порошенко все же добился своего и через год Яценюк ушел с должности. Народный депутат Александр Онищенко, утверждает, что на кампанию по дискредитации Яценюка в 2015-2016 годах, которую он помогал организовывать, Порошенко потратил 30 миллионов долларов. Но и эту информацию президент опровергает.

Во время переговоров о формировании нового Кабмина окружение президента предлагало на пост премьера самые разнообразные кандидатуры: от министра финансов Натальи Яресько до экс-премьера Швеции Карла Бильдта. Однако в конце концов Порошенко внес в парламент кандидатуру именно Гройсмана. Но уже через год президент стал недоволен работой премьера. Окружение президента Украины Петра Порошенко вспоминает его слова, что Гройсман — «премьер-социалист», подразумевая инициативы правительства по повышению минимальных зарплат и перерасчету пенсий.

Стратегическая цель

Люди из ближайшего окружения президента Порошенко любят приводить в пример историю его борьбы за назначение премьером Гройсмана и их дальнейшие отношения, чтобы объяснить, почему считают его сильным тактиком, а не стратегом. «Сосредоточившись на текущих делах, президент фактически не оставляет времени на выработку стратегических решений — куда и как должна двигаться страна, какая модель государственного управления должна это обеспечивать. Мы ему об этом неоднократно говорили», — говорит Громадскому один из членов Стратегического совета.

Сам президент Петр Порошенко убежден, что давно определил свою стратегическую цель — привести Украину в Европу. Как-то отвечая на вопрос, кем он видит себя после президентства, Порошенко ответил, что был бы доволен стать депутатом Европарламента от Украины. Собеседники Громадского в управлении АП и фракции Блок Петра Порошенко утверждают: президент планирует до конца первого президентского срока подать от Украины заявку на членство в ЕС.

Впрочем, члены Стратегического совета относятся к перспективам членства Украины в ЕС более скептически. Между собой они называют президента «Айзеком» — в честь известного писателя-фантаста Айзека Азимова.