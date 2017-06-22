И.Геращенко назвала ответственных за украинский вопрос в новой администрации США

Украинским вопросом в новой администрации США на сегодня занимаются вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, государственный секретарь Рекс Тиллерсон, министр обороны страны Джеймс Мэттис.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

По ее словам, Президент Петр Порошенко на встречах с американскими высокопоставленными чиновниками поднимал вопрос гарантий Украины в контексте Будапештского меморандума.

"На встречах с вице-президентом Пенсом, госсекретарем Тиллерсоном, министром обороны, легендарным генералом Мэттисом (а именно эти люди сегодня занимаются украинским вопросом в новой администрации), также на встрече со спикером конгресса Райаном П.Порошенко напомнил американским партнерам, что Украина в свое время отказалась от четвертого в мире ядерного арсенала и ожидает от международных партнеров соблюдения гарантий территориальной целостности Украины и безопасности", - сообщила она.

Напомним, П.Порошенко заявил об отсутствии видения необходимости менять нормандский формат.