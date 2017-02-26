И.Геращенко: никаких прямых переговоров и легитимизации боевиков не будет

Никаких прямых переговоров с боевиками и их легитимизации не будет. Об этом на своей странице в Facebook заявила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Украину всеми силами подталкивают к легитимизации боевиков, к прямым переговорам с ОРДЛО, пытаясь теперь создать сценарии прямых переговоров, параллельные в Минске процессы, без РФ и ОБСЕ. Конечно, это серьезно осложняет и без того непростую работу украинской делегации в Минске, причем всех групп, не только гуманитарной, но и безопасности, экономической, политической. Но никаких прямых переговоров и легитимизации боевиков не будет. Какие бы грязные сценарии не разыгрывал Кремль в этой гибридной войне против Украины", - написала И.Геращенко.

Напомним, ранее газета TheNewYorkTimes сообщила, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн участвовал в передаче экс- советнику президента США по безопасности Майклу Флинну плана урегулирования ситуации в Украине и последующего снятия санкций с РФ. В этом контексте называется имя народного депутата Андрея Артеменко.

В свою очередь посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в последнее время все активнее "российские агенты", в том числе и их "коллаборационисты из Украины" пытаются "продвинуть" в Вашингтоне "планы сдачи Крыма".

Как сообщал УНН, 20 февраля фракция радикальной партии Олега Ляшко решила исключить из своего состава народного депутата Андрея Артеменко.