Игорь Билоус: Нашей целью было сделать приватизацию в Украине простой и прозрачной

Реформа процесса приватизации в Украине начата и должна быть продолжена новым руководством Фонда государственного имущества.

Об этом на брифинге, посвященном своей отставке, заявил Глава ФГИУ Игорь Билоус, сообщает пресс-служба Фонда.

- В течение последних двух лет мы внедрили механизмы, которые будут инструментально влиять на деятельность Фонда. Мы запустили продажу стратегических объектов с советником, технология уже отработана. Запустили голландские аукционы, что дает возможность продавать предприятия возрастом 100-150 лет, которые не продавались десятилетиями. Успешно запустили торги на 16 электронных биржах, на очереди - массовая приватизация через систему ProZorro. Впервые за всю историю ФГИУ дали на веб-портале всю публичную информацию об объектах, дали доступ к реестру арендных договоров, - рассказал Игорь Билоус о результатах работы Фонда под его руководством.

Среди наиболее успешных результатов он назвал несколько рекордов: впервые за 15 лет количество аукционов увеличилось вдвое, впервые за 10 лет количество проданных объектов выросла втрое, впервые за 25 лет поставлен рекорд по участникам торгов - 16 инвесторов при продаже ГЭС. Также ФГИУ был единственным, кто в 2016 году привлек в украинскую банковскую систему иностранного инвестора. Как следствие, банк УБРР не был ликвидирован и продолжает работать, а в Украину пришел китайский инвестор с активом более 1 трлн долларов.

Результатом работы своей команды Игорь Билоус назвал новый закон про приватизацию, созданный вместе с МЭРТ, ЕБРР и другими партнерами и донорами.

- Этот закон является революционным и учитывает опыт стран Восточной Европы, где успешно завершился процесс приватизации. Он сделает приватизацию в Украине более эффективной, уберет коррупцию, увеличит количество участников. Даже самый простой инвестор из маленького городка сможет разобраться, как все работает, - рассказал он на брифинге.

По словам Главы ФГИУ, целью его команды было сделать приватизацию в Украине простой, доступной, понятной и прозрачной. Реформа начата, преемники должны ее продолжить. Игорь Билоус поблагодарил свою команду, сотрудников Фонда, всех коллег и партнеров за непростую, но плодотворную работу. Также он отметил важность сотрудничества с органами власти, в частности, народными депутатами и Специальной контрольной комиссией ВР по вопросам приватизации, которая недавно позитивно оценила работу Фонда.

- Как многие из бизнеса, я пришел на государственную службу в переломный момент. И, как все сознательные украинцы, делал все для того, чтобы сбалансировать Украину и сделать ее лучше. Благодарен за возможность служить стране в это непростое время. Но теперь готов двигаться дальше. После небольшой паузы вернуть туда, откуда пришел на государственную службу, то есть в частный сектор. Своей задачей вижу привлекать инвестиции в страну, восстанавливая ее экономику, - сообщил Игорь Билоус журналистам, подчеркнув, что никакой политики в его решении оставить пост нет.

Напомним, на посту главы ФГИУ Игорь Белоус находился с 2015 года.