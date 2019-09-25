Игорь Клименко назначен главой Нацполиции Украины

Заместитель главы Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначен на должность руководителя Нацполиции, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"25 сентября правительство приняло отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко", - говорится в сообщении.

Клименко отметил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания Нацполиции. В то же время обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличным проявлениям, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - сообщил глава Нацполиции.

Он заявил, что намерен активно продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельным вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными громадами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

Клименко, 1972 г.р., с 1998 по 2004 гг работал в структуре управления МВД в Харьковской области, затем - Департамента кадрового обеспечения МВД, который возглавил в 2015 году.

Был назначен на новую должность заместителя руководителя Нацполиции - начальника департамента кадрового обеспечения в октябре 2017 года. С марта 2018 года - замглавы Национальной полиции.

В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористических операциях на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью "Защитнику Отечества".

Как сообщалось, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку с этого поста, соответствующий рапорт он передал министру внутренних дел Авакову.