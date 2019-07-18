Игорь Мосийчук заявил, что он был техническим кандидатом от Игоря Кононенко (видео)

Мосийчук: Я был техническим кандидатом в нардепы и отказываюсь участвовать в выборах



Народный депутат Игорь Мосийчук, который недавно вышел из партии Олега Ляшко, отказался участвовать в парламентских выборах от округа No94. Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в Facebook .

Мосийчук утверждает, что планировал баллотироваться от Полтавской области, но отказался, из-за того, что "Радикальная партия выставила на одном из округов человеке, которого он очень уважает". При этом нардеп утверждает, что в то время жители Василькова предложили ему стать техническим кандидатом на округе No94 от Игоря Кононенко.

"Из Василькова вышли люди и предложили выдвинуться на выборах техническим кандидатом Игоря Кононенко, для меня это была обида ... Я думал и принял решение вернуть долги, приложить максимальные усилия для того, чтобы Игорь Кононенко не стал народным депутатом следующего созыва", - сказал Игорь Мосийчук.

Мосийчук утверждает, что он намеренно сообщил об отсутствии денег для взноса в ЦИК и тогда всю сумму заплатили из штаба Кононенко.

"Я намеренно сообщил Ирине Наконечной, что у меня нет денег для уплаты взноса за регистрацию. Тогда она, взяв в штабе Кононенко деньги, прибыла в филиал "Ощадбанка" и в присутствии моего юриста и моих помощников оплатила этот взнос, как якобы оплаченный мной", - сказал Игорь Мосийчук.

По его информации, как технический кандидат он должен был делать все для дискредитации других кандидатов в нардепы. А после того, как в штабе Кононека поняли, что он работал против них, его решили подкупить.

"Валентин Манько в присутствии Ирины Наконечной, в присутствии своей охраны и в присутствии моей охраны, которую осуществляет Служба безопасности Украины, сделал предложение, предложение звучало следующим образом "мы даем 20 тыс. долларов, после того, как ты снимешься с выборов". Они уже поняли, что играть на стороне Кононенко против других кандидатов я не буду", - сказал Игорь Мосийчук.

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что собирается обратиться в ГБР и Нацполицию с заявлениями, в которых указал все попытки подкупа и незаконного воздействия на него, как нардепа.

Также он заявил, что собирается снять свою кандидатуру в пользу Александра Дубинского.