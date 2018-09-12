Иллюзий по поводу "приговора" Сущенко не было -МИД Украины

Российский приговор украинскому журналисту Роману Сущенко в виде 12 лет колонии является незаконным и политическим решением, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против решения Верховного суда России, который оставил в силе приговор украинскому журналисту Роману Сущенко в виде 12 лет колонии, заявила в Twitter спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Иллюзий по поводу "приговора" журналисту Роману Сущенко не было. Незаконное и политическое решение. Выражаем протест РФ, боремся дальше", - написал Беца.

Ілюзій щодо "вироку" журналісту Р.Сущенку не було.Незаконне і політичне рішення.Висловлюємо протест РФ,боремось далі pic.twitter.com/zqgZqeBtG8 - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 сентября 2018 г.

Корреспондент "Укринформа" Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против него открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Обвинение просило приговорить журналиста к 14 годам колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.

4 июня суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

5 июня адвокаты политзаключенного обжаловали приговор.

26 июля защитник Марк Фейгин заявил, что Сущенко надеется вернуться на родину в ходе обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

12 сентября Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор Сущенко.

