Информация о коррупции в комитете ВР касается не только "слуг народа" - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не станет покрывать однопартийцев, а также других народных депутатов, если они причастны к коррупционному скандалу.

Об этом он заявил украинским журналистам в кулуарах Европейского саммита глав стран-членов Совета Европы 24 октября в Страсбурге, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Этим вопросом займутся соответствующие органы. Давайте будем более корректными: это касается не только депутатов от партии "Слуга народа", но других депутатов. Я надеюсь, что эта информация не подтвердится. А если она подтвердится, то правоохранительные и антикоррупционные органы будут разбираться в ситуации без учета того, к какой политической силе или фракции принадлежат те или иные народные депутаты ", - сказал председатель ВР.

Он отметил, что это является принципиальной позицией партии, Президента и государства.

"К сожалению, такие события не добавляют позитива в работу парламента. Но - лучше так, чем как раньше, когда всё это скрывалось или покрывалось ", - отметил Разумков.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки в размере 30 тыс. долларов действующими народными депутатами за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады.

Накануне народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что после общения с руководством партии он узнал, что Офис Президента настаивает, чтобы все депутаты от "Слуги народа", которые являются членами комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, прошли детектор лжи.

Председатель комитета Данил Гетманцев 19 октября информировал, что его членам на заседании не удалось поддержать законопроект о ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путем диджитализации расчета налоговой стоимости недвижимости. За него проголосовали все члены фракции "Голос" и только 5 депутатов от "Слуги народа".