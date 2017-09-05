"Инициатива" Путина с миротворцами на Донбассе: опять уловки и ложь

К ним прибегают те, кому не хватает прямой силы изменить ход событий

Заголовок у утренней новости был, прямо скажем, многообещающий: "Путин считает размещение миротворцев ООН на Донбассе вполне целесообразным". Это он сказал на пресс-конференции по итогам встречи стран объединения БРИКС. Да неужели!? Неужели "что-то в лесу сдохло" и "лед тронулся"!? Россия, которая ранее решительно отрицала такую миссию ООН, вдруг изменила позицию. Видимо, таки хорошо допекают международные санкции и открыто враждовать с США страшно? Поэтому волей-неволей приходится уступать Кремлю. Мы таки дождались?

Все эти надежды, которые мгновенно появились, так же мгновенно исчезают, как только вчитаемся в слова Путина.

Во-первых, президент РФ сразу предостерег, что имеет в виду не столько миротворцев, сколько "тех людей, которые обеспечивают миссию ОБСЕ". Во- вторых, эти миротворцы могут находиться только на линии разграничения и "ни на каких больше других территориях". То есть, к российско-украинский границе никого не пустим. В-третьих, миротворцы должны быть введены после прямых переговоров с Донецком и Луганском.

Очевидно, что ни о каких уступках со стороны России говорить не приходится. Условия России остаются неизменными: ДНР/ЛНР - не террористические организации, а законные образования народа Донбасса, которые украинское государство должно признать (легитимизировать) - хоть особым статусом в Конституции, хоть заключением прямых договоров с ними. А следовательно, ни о какой агрессии другой страны (то есть России) не может быть речи и санкции против нее надо немедленно отменять. Вот за принятие этих условий Россия обещает больше не стрелять на Донбассе, гарантом чего и будет миссия миротворцев ООН в местах, где эта стрельба возможна. А если условия не принимаются, тогда будут стрелять еще больше. Это Путин пообещал в косвенной форме, когда заговорил о возможности предоставления Украине американского летального оружия. Мол, если американцы дадут Украине оружие, тогда самопровозглашенные республики, "возможно, направят оружие, которое у них есть, в другие зоны конфликта". Другими словами, стрельба не только не прекратится, но и расширится на новые регионы Украины, потому что "зоной конфликта" и Путин, и вся российская пропаганда упорно называют весь юго- восток Украины.

Следовательно, Россия не только не уступает, она опять угрожает Украине и миру войной.

Министерство иностранных дел Украины уже ответило на "инициативу" российского президента. Ответ достаточно жесткий, в нем хорошо изложена суть этой "инициативы", и объяснено, почему она совершенно неприемлема для Украины.

Подведем итог. Неизвестно, сколько еще времени пройдет, пока Россия под давлением внутренних социальных, экономических, политических неурядиц (порожденных в том числе международными санкциями) вынуждена будет реально уступать в своей политике относительно Украины, но сегодня такое время еще не настало. Россия продолжает выдвигать пусть скрытые по форме, но прямые по сути ультиматумы и Украине, и тем, кто ее поддерживает в мире. И основной аргумент этих ультиматумов остается неизменным - угроза войной. Если и можем мы видеть какой-то позитив в "инициативе" Путина по миротворцам, то это то, что Россия все-таки вынуждена хитрить, вынуждена пробовать словесными пропагандистскими выкрутасами наподобие "целесообразность миротворцев" обмануть мир, потому что события развиваются не так, как ей хочется, и итогом этого развития неизбежно станет поражение России. К хитрости и лжи в таких случаях прибегает тот, кому не хватает прямой силы изменить ход событий - не только экономической, но и военной тоже. А это означает, что для победы над ним достаточно вовремя распознавать его уловки и ложь и твердо держаться выбранной линии на принципиальный отпор агрессии. Все остальное сделает время.

Юрий Сандул, Киев