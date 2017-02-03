Институт национальной памяти представил проект календаря новых выходных в Украине (инфографика)

Глава Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Проект обновленного календаря праздничных и памятных дней / facebook.com/volodymyr.viatrovych

Так, Институт национальной памяти предлагает отмечать следующие государственные праздники, которые являются нерабочими днями: Шевченковский день - 9 марта; День памяти и примирения - 8 мая; День Конституции Украины - 28 июня; День Независимости Украины - 24 августа; День семьи - вторая пятница сентября; День защитника Украины - 14 октября.

Кроме того, к ним прилагаются три традиционных праздника: Новый год - 1 января; Рождество Христово - 7 января; Пасха - один день.

Также в ИНП предлагают отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он выпадает на выходные (не коснется лишь Рождества и Пасхи - УНИАН.).

"Отменяются выходные 8 марта, 1-2 мая", - говорится в сообщении.