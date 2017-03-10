Интересы Кремля и Банковой по Януковичу совпадают, - Небоженко

Политолог Виктор Небоженко заявил о том, что интересы Кремля и Банковой в отношении суда над экс-президентом Виктором Януковичем совпадают.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Россия вдруг заявила, что не было никакого просьбы бывшего президента Украины Януковича об вооруженном вторжении в Украину, которое сейчас, в международном суде в Гааге рассматривалось как наличие преступного мотива для российской агрессии. Теперь ждем вызова на суд в Гааге беженца Януковича. А процесс в Гааге только начался. Может мы дождемся признания Кремля , что никакого Януковича сейчас нет в России . Все кого нам показывают российские СМИ в качестве Януковича - розыгрыш кремлевских пранкеров. Кремль уверенно заявит ,что нет и не было никого Януковича в России, и все", - пишет политолог.

Небоженко прогнозирует, что, скорее всего, все будет "традиционно, по- путински", Янукович просто уйдет в небытие.

"Так, вслед за несчастным российским послом в ООН, который на все мир продемонстрировал заявления Януковича о просьбе ввода войск России в Украину уйдет в небытье и сам автор этого заявления - бывший президент Янукович. Зачем Путину свидетели неудачной спецоперации в Украине, на которую он потратил столько сил и времени", - отметил аналитик.

Он подчеркивает, что властям Украины, как и Кремлю, не нужен публичный процесс над Януковичем.

"И здесь интересы Кремля и Банковой опять совпадают. Нашим вождям публичный суд над Януковичем тоже не сильно нужен. Вдруг заговорит и расскажет, как за спиной восставшего Майдана шли тайне переговоры и готовились тайне сделки, которые оказались такими успешными для нынешних всех "безальтернативных" политиков у власти", - резюмировал Небоженко.

Хвиля

http://hvylya.net/