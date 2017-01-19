Интерпол ищет Ставицкого в Израиле, а возобновление розыска Януковича рассмотрит в конце января

Интерпол рассмотрит вопрос возобновления международного розыска бывшего президента Виктора Януковича 26-29 января.

Об этом в ходе конференции сообщил начальник Укрбюро Василий Неволя, сообщает LB.ua.

"Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (по розыску Януковича). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола) будет 26- 29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен", - сказал он.

Неволя отметил, что комиссия Интерпола длительное время изучает вопрос возобновления международного розыска Януковича из-за активной позиции его адвокатов в этом вопросе.

Он также сообщил, что бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, по данным Интерпола, находится, скорее всего, в Израиле, его розыск активный.

"Ставицкий, по нашим данным, может находится в Израиле. Он в розыске, розыск активный", - сказал Неволя в четверг в ходе прямой телефонной линии в издании "КП в Украине", сообщает Интерфакс-Украина.

При этом он констатирует отсутствие запроса на розыск бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

"У нас никогда не было запросов и задач по его розыску", - сообщил Неволя.

Он отметил эффективность работы с израильской стороной в вопросах розыска. "Учитывая, что Израиль выдает своих граждан, процедура не очень сложная... никаких проблем с Израилем нет", - добавил руководитель украинского бюро Интерпола.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что ГПУ и группа военной прокуратуры, которая расследует уголовные производства, даст процессуальную оценку вероятной причастности отдельных должностных лиц Нацбюро Интерпола в Украине в соучастии или содействии членам преступной организации Клименко-Курченко, Арбузова и Януковича в избежании уголовной ответственности.

Он также заявлял, что некоторые сотрудники бюро Интерпола в Украине препятствовали направлению в главный офис организации материалов для объявления в международный розыск ряда лиц, за что получали взятки.

В свою очередь украинское бюро Интерпола заявило, что готово оказать полное содействие главной военной прокуратуре в проверке фактов возможного соучастия его работников в избежании уголовной ответственности представителями режима Виктора Януковича. Об этом заявил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя.