Интерпол отказался искать Яценюка по запросу России

Интерпол отказался объявить в международный розыск бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по запросу Российской Федерации.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем микроблоге Twitter.

"Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск по Арсению. Гэбэшная провокация лопнула", - написал он.

Согласно письму Интерпола, запрос был отклонен, поскольку он не соответствует ст. 3 Устава организации, которая "строго запрещает" заниматься вмешательством или деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера

Отмечается также, что информация об этом деле будет удалена в ближайшее время.

Напомним, в 2015 году следственный комитет РФ признал Яценюка участником чеченской войны и что якобы он удостоился даже высшей награды Джафара Дудаева.

27 марта 2017 года Ессентукский городской суд Ставропольского края РФ заочно арестовал экс-премьера за "зверства в Чечне".

В апреле МВД Украины получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ.

Аваков, в свою очередь, обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку, и заверил его, что Яценюк никогда не бывал в Чечне, не принимал участия ни в каких вооруженных конфликтах, и в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины.