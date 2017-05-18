Интерпол снял Арбузова с международного розыска

Интерпол снял с международного розыска бывшего главу Национального банка Украины, экс-первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова.

Об этом сообщает пресс-служба Арбузова со ссылкой на его адвокатов Сергея Ковалева и Евгения Пелихоса, передает УНИАН.

Соответсвующим решением Интерпол восстановив право Арбузова на свободное передвижение.

"Интерпол прекратил международный розыск нашего клиента, что означает восстановление права Сергея Арбузова на свободное передвижение. Несмотря на все попытки Генеральной прокуратуры Украины исказить факты и представить желаемое за действительное, Интерпол услышал наши аргументы и прекратил розыск", - заявили адвокаты Арбузова.

Напомним, что Арбузова объявили в международный розыск в 2014 году.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, адвокатская компания JHA LLP, которая обслуживает интересы беглого президента Украины Виктора Януковича сообщила, что экс-глава украинского государства больше не находится в розыске Интерпола. Интерпол снял с розыска беглого президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Национальной полиции Украины.