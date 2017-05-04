Интерпол снял с международного розыска Андрея Клюева

Интерпол снял с международного розыска бывшего секретаря СНБО времен президентства Виктора Януковича Андрея Клюева.

Об этом в эфире канала АТР заявил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает Радио Свобода.

По его словам, решения Интерпола по розыску экс-чиновников времен Януковича связаны с несовершенством законодательства Украины.

"Обнародовано решение соответствующей комиссии Интерпола, которое было принято на сессии, проходившей 27 февраля - 3 марта этого года. Об этом решении они нам сообщили только в конце апреля... Интерпол отметил, что эта информация является конфиденциальной и не подлежит огласке", - отметил Горбатюк.

Также известно, что Интерпол снял с розыска экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра, а также экс-министра Эдуарда Ставицкого. Источник: Остров.

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