Интерпол снял с розыска экс-президента Януковича и его сына Александра

Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщил пресс-секретарь А.Януковича Юрий Кирасир.

"Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины В.Ф.Януковича. В документе идет речь о том, что в отношении В.Ф.Януковича в базе данных структуры отсутствует так называемая "красная карточка", - написал Ю.Кирасир на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду.

По его словам, Интерпол подтвердил, что на В.Януковича не распространяются Красное уведомление или Специальный запрос об аресте, и что его данные отсутствуют в базе Интерпола.

Ю.Кирасир также обнародовал на своей странице в "Фейсбук" фотокопию соответствующих ответов Интерпола относительно В.Януковича и А.Януковича.

"Данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы В.Ф.Януковича, обнародовать информацию о том, что экс-президент Украины не находится в розыске Интерпола. Тем самым, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении В.Ф.Януковича носят политически мотивированный характер", - отметил пресс- секретарь.

Кроме того, по его словам, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об А.Януковиче, "который ранее не оглашался в розыск, однако Генеральная прокуратура Украины направляла запросы в Интерпол".

Как сообщалось, Интерпол объявил В.Януковича в розыск по ходатайству украинской прокуратуры от 12 января 2015 года, но в связи с обжалованием им информации о нарушении им ст.2 и ст.3 Конституции Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола приостановила доступ к информации в учете Генерального секретариата Интерпола о международном розыске В.Януковича.

19 января 2017 года руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя сообщил, что Интерпол на заседаниях комиссии по контролю за файлами 26-29 января может рассмотреть вопрос возобновления международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича.

"По Януковичу есть два аспекта - это Майдан, было принято решение об отказе в объявлении в розыск, второе - экономические преступления. В связи с его жалобой этот вопрос не решен ещё", - сказал В.Неволя.

Он допустил, что этот момент также будет рассматривать комиссия Интерпола по контролю за файлами на заседаниях 26-29 января.