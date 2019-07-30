Интервью Кличко о борьбе за кресло мэра, Портнове и Дубинском

Мэр Киева Виталий Кличко в программе "PRIME:Борисов" на телеканале ATR рассказал о сложностях работы мэром столицы, черном пиаре против него со стороны телеканала "1+1", что он думает об Александре Дубинском и почему Андрей Портнов на него обижен.

- Виталий Владимирович, спасибо, что приняли нас в своем кабинете и согласились дать ответы на кое-какие вопросы. Давайте начнем с горячей новости: дело в том, что Владимир Гройсман - премьер-министр страны - вынесет на следующем заседании правительства представление президента касательно вашего увольнения с должности главы КГГА. Видите ли вы в этом своеобразную борьбу за кресло мэра?

- Я еще раз хочу сказать: это вопрос не борьбы за кресло мэра, это более глубокий вопрос. Это вопрос местного самоуправления. Хочу еще раз подчеркнуть: что касается президента, что касается правительства - я только вчера встречался с представителями Европейской хартии самоуправления и хотел бы зачитать вещи, которые были озвучены в их отчете: они подчеркивают, что влияние президента, правительства на местное самоуправление прямо противоречит Европейской хартии. Также подчеркивается, что ограничение государственных и муниципальных полномочий - это прямая угроза дальнейшей децентрализации и развитию местного самоуправления. Это Европейская хартия самоуправления, международные эксперты, которые вообще незаангажированные. Вопрос не кресла. Вопрос более широкий. Вопрос в том, для чего тогда самоуправление? Для чего выбирать мэра? Давайте будем спускать сверху человека, который подотчетен президенту. Мы говорим о самоуправлении, где общество выбирает человека, которому доверяет, и этот человек отчитывается перед обществом в соответствии с теми декларациями, которые он презентовал на выборах: что он обещал поменять, что обещал реализовать. Вообще это странная ситуация, такого нет ни в одном европейском городе, где человека назначают, а не выбирают.

- Какие тогда от этого плюсы?

- Плюсы - это абсолютно полный контроль над городом, обществом и т. д. И мы опять возвращаемся к авторитаризму, знаете к чему? Когда все зависят от настроения одного человека, с какой ноги он утром встанет.

- Почему я начал именно с Владимира Гройсмана - потому что вы, как мне раньше казалось, с ним были в хороших отношениях. Почему я сделал такой вывод? Вы даже в прошлом году встречали с ним Арнольда Шварценеггера, когда он впервые приезжал к нам в Киев. Сейчас господин Гройсман в интервью радио НВ сказал, что в следующую среду все-таки подаст ходатайство или представление. Он с вами на эту тему говорил?

- Я с господином Гройсманом говорил на эту тему. Такие ходатайства подает Администрация Президента - или по-новому Офис президента, - а правительство должно рассмотреть. И на следующем заседании Кабмина они будут рассматривать.

- Как господин Гройсман ко всему этому относится?

- Как в прошлом мэр города, у него четкая такая же позиция, с одной стороны. С другой стороны, он должен это представление рассмотреть.

- Еще до президентских выборов, если не ошибаюсь, до первого тура уже инсайдерская информация звучала, что после президентских выборов, в случае если Зеленский станет президентом, начнется черный пиар против Кличко, чтобы его убрать с должности главы КГГА, потом - с кресла мэра. Вы об этом знали?

- Я не только знал, я это чувствовал. Это такой красной линией шло с канала "1+1", который имеет непосредственное отношение к людям, которые сейчас входят в партию Зеленского. Тогда мне было непонятно, почему идут манипуляции со стороны канала "1+1", где были явно сфабрикованные манипуляции относительно существующих проблем. Если мы говорим про СМИ, которые должны быть объективными, а не отстаивать интересы одной или второй политической силы, то в этом направлении - очень сложно назвать объективностью то, когда главный продюсер "первой кнопки страны" промывает мозги людям, можно так сказать.

- Я к этому и веду. Еще месяц назад - опять-таки я не могу утверждать, что это правда - источники выслали мне главные темы, которые будут подниматься на том канале, о котором вы говорите в том, проекте, о котором сейчас станет понятно. Например, Александр Ткаченко, гендиректор телеканала "1+1", в своем Facebook пишет: "Мост Шулявский - уже легендарный. Прикол следующий: развязка в стоимости может увеличится втрое. Знаете почему? Выделенные общественностью Киева деньги на самом деле пошли на покупку цехов завода "Арсенал" - все для друга Кличко - Мыкытася. Теперь у КГГА есть новая идея. Попробовать снести цеха завода "Большевик", что стоило, конечно, сделать раньше, но этот же за новые деньги киевлян". Это написал Александр Ткаченко, прикрепив к этому посту в Facebook именно тот видеоролик на программу "1+1" "Украинские сенсации" с господином Дубинским. К чему я это все веду: это все очень долго планировалось - и выход этого материала, и вообще этот черный анти-пиар. Как вы с ним боретесь и планируете ли бороться?

- Очень важно объяснять свою позицию. Очень важно общаться с людьми. Очень хорошо, что я сейчас имею возможность общаться с людьми, объяснять позицию. Потому что инструментов борьбы против Кличко очень много. Сейчас взялись за тему "мосты". Я начну с маленького моста, который открыли, и который стал, фактически, элементом борьбы. Стеклянный мост, который называют "мостом Кличко", нужен он или нет? Мы можем ответить на этот вопрос: если вы не киевляне, то можете приехать и посмотреть, сколько людей - а в день это десятки тысяч человек - приезжают. Лучшего вида нет на наш город. Более того, мы делаем туристическую зону и памятник князю Владимиру. Попасть к нему невозможно было, даже киевляне знали его только по картинкам. Сейчас это - любимое место отдыха. Мы сейчас забираем людей, которые гуляют на Крещатике, когда в субботу-воскресенье его закрываем. Люди гуляли по асфальту, когда рядом были парки. Мы сейчас обустроили и люди потихоньку идут в эти парки. Нужен или не нужен? Десятки тысяч людей каждый день гуляют по этому мосту. Это первое. Во-вторых, говорят, что потратили зря деньги. Я убежден в том, что привлекательность города такими объектами вернет эти деньги. В-третьих, манипуляции, что ЮНЕСКО была против - это ложь. В-четвертых, якобы украли проект. Я говорю о тех темах, которые поднимал канал "1+1". Хочу еще раз напомнить, что этот проект швейцарский, он был презентован в 2013 году, мы мост построили по проекту 2011 года. Все эти источники - в открытом доступе. Последнее: украли деньги. Что нужно говорить? Сначала взяли все деньги, которые мы [потратили] на Владимирскую горку, парк Крещатик, на подпорку стен - и натянули на этот мост. Мост как стоил 270 миллионов, так и стоит. И все это - манипуляции, когда все суммы, которые мы потратили, вешают на мост. Более того, я, открывая мост, обратился в институт судебных экспертиз для того, чтобы проверили. На сегодняшний день мы оплатили только смету материалов конструкций, за работу подрядчикам ничего не платили. Как можно украсть деньги, которые лежат на счетах киевского горсовета? Только после того, когда проверяющие органы смогут дать ответ, что все нормально, только после этого мы сможем перечислить деньги подрядчикам, как мы договорились. То есть деньги, которые лежат на счету - невозможно [украсть]. Я сейчас объясняю, что это манипуляции. Мы делаем все открыто и прозрачно. Что касается моста Шулявский: говорят, что кто-то друг Кличка и т. д. У меня друзей на этой должности нет. Я отстаиваю интересы исключительно киевлян, и это ключевой приоритет для меня. Это все манипуляции. Для этого у нас есть государственное казначейство, которое проверяет перечисления. Для этого у нас много контролирующих органов, которые не подотчетные Киевской горадминистрации, которые контролируют движение денег. Это также манипуляция, это неправда. Я не должен оправдываться. Более того, что касается развязки пятого цеха: мы больше года обращается в Кабинет министров, в Фонд госимущества. Там цех, который не работает, в нем - second hand. А нам нужно сделать съезд с этой развязки. Они не хотят это рассматривать и хотят сделать планы приватизации всего завода, а мост должен выступать так называемым "паровозом" для того, чтобы запустить этот процесс. Нам нужен только цех для важного инфраструктурного объекта, которым является мост Шулявский. Точка. Более того, мне не в чем оправдываться. Мы работаем абсолютно открыто, прозрачно, но, к сожалению, медиаресурсы других работают. Я очень рад, что у меня есть возможность объяснить то, что происходит.

- Не похожа ли эта ситуация с анти-пиаром - информационным взрывом - на ситуацию с Петром Порошенко? Петр Порошенко в интервью, кажется, ТСН, в прямом эфире сказал, что меня "1+1" поливает грязью специально для того, чтобы снизить максимально рейтинг. Не похожа ли эта стратегия с анти-пиаром на то, чтобы вам хотят снизить рейтинг? Ведь согласно последнему опросу, датированному сентябрем прошлого года, среди жителей столицы у мэра Киева Виталия Кличко поддержка 30% избирателей - это достаточно высокий рейтинг. Это один из самых высоких рейтингов за 5 лет вашего правления по сравнению с другими мэрами столицы. Можно ли считать, что вам хотят максимально сбить рейтинг, как вы говорите, манипуляциями? А когда дойдет до дела, то никаких судебных решений не будет. Почему я это спрашиваю, ведь тему со Свинарчуками - с хищением "Укроборонпрома", которую приписывали Порошенко и которая сбила ему рейтинг - все забыли и, как мне кажется, никаких уголовных производств и судов нет.

- Можно сказать, что отпечатки те же, те же люди этим занимаются. Они делают все, чтобы понизить рейтинг, распространяя неправдивую информацию. В этом направлении я не хочу проводить параллели, но, действительно, почерк такой же. Более того, я не прячусь, у меня есть четкие ответы на все вопросы. Мне нечего прятать. Я на этой должности работаю открыто, честно, прозрачно. Есть слухи, что господин Ткаченко хочет стать мэром Киева, есть желания и других политсил контролировать Киев. Наполеон когда-то говорил: "Кто контролирует Париж, тот контролирует Францию". Может быть против Кличко у них ничего и нет, но, как говорят: "Ничего личного, просто бизнес". Я уверен в том, что контролировать наш город должны киевляне, а не политические партии. Это важно. То, что сейчас происходит, - хотят разными путями сделать так, чтобы волеизъявления киевлян не было. К сожалению, это наши украинские реалии. Но мы все хотим жить по европейским стандартам. Один из этих стандартов - это свобода слова. Ни в коем случае мой иск против "1+1" - это не притеснение свободы слова. Я хочу объективной информации и поэтому буду защищать свою честь и достоинство в суде. Они сюда еще и брата Владимира привлекли. То есть однозначно я буду бороться: не за себя, а за свой город, потому что хочу жить в Киеве, хотя у меня есть возможность жить где угодно. Но я убежден, что лучшего города в мире нет.

- Я хочу напомнить, что вы в своем Telegram-канале сообщили о том, что подаете иск против телеканала "1+1". Цитирую: "Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я и мой брат подали в суд на канал "1+1", который поливает нас грязью". Говорили ли вы с Петром Алексеевичем на тему этой борьбы за кресло главы КГГА?

- Нет, с ним я на эту тему не говорил.

- Почему я это спрашиваю: по всем 13 округам победили представители "Слуги народа". И, по сути, у вас поддержки по округам нет. Правильно я понимаю, то есть вы остаетесь один?

- Поддержка округов и поддержка районов? Я опираюсь на поддержку киевлян, а не поддержку округов. Это очень важно. Если есть поддержка киевлян, то про округи и районы можно забыть. Если киевляне будут поддерживать, то я буду исполнять свои обязанности. Если не будет поддержки киевлян, я все-равно буду делать все, чтобы Киев стал европейским городом по уровню жизни, по сервису и по стандартам.

- Кстати, Владимир Гройсман в интервью НВ сказал, что в среду, когда рассмотрят это вопрос о снятии вас с должности главы КГГА, не исключено, что вас опять могут и назначить на эту должность, потому что есть такая законная процедура. Верите ли вы в том, что вас могут опять переназначить?

- Нет, не верю. А вы верите в это?

- Нет, честно, не верю.

- Видите, ответ на этот вопрос лежит на поверхности.

- Александр Ткаченко отказался комментировать тему по назначению его на должность главы КГГА. Но мне кажется, это мое субъективное мнение, что сам Александр Ткаченко этого очень хочет, потому что сам Владимир Зеленский лично говорил, что в личном кабинете Александра Ткаченко очень похоже на ваш [кабинет] - макеты Киева, карта Киева, он постоянно что-то дорисовывает. Этими словами он дал понять, что Александр Ткаченко мечтает про какую-то должность либо хочет заниматься вопросами Киева.

- Знаете, я откровенно хочу сказать такую вещь: не секрет, что у многих людей есть конфликты интересов. Он выражается в проектах, которые они реализовывают в Киеве, в бизнес-интересах. Я хочу еще раз напомнить, что никакого бизнеса у меня в Киеве нет. Мой ключевой интерес - это интерес жителей Киева и мои профессиональные амбиции, о которых я уже говорил.

- Хотел бы еще раз вернуться к теме анти-пиара. Александр Дубинский - вы с ним когда-то говорили? Имели какую-то связь? Ведь он является автором всех этих фильмов.

- Несколько раз я видел его высказывания в YouTube. Одно могу сказать: такая невоспитанная личность, он использует такую лексику. У меня ощущение что где-то в 90-е годы он воспитывался на улице. Потому что он не подбирает слова, лексика у него, в плохом смысле, народная.

- Вы встречались с господином Зеленским. О чем шла речь? Какой был тон разговора?

- Очень нормальный был тон разговора. Мы общались о существующих вызовах, я как киевский городской голова обозначил ключевые проблемы. Те же проблемы обозначил и господин Зеленский. Я надеюсь, что для него ключевая задача - вписать свое имя в историю нашей страны. Ему нужны изменения, нужны реформы, нужен результат. Мы об этом говорили и в этом направлении я поставил свое имя, свою репутацию. Я завишу от тех результатов, которые покажет Киев. Я могу сказать, что за последние 5 лет мое отличие от других политиков - мне есть, о чем отчитываться перед людьми; о том, что сделано. И это не только говорить о каких-то процентах, а это ключевые вещи, которые люди могут увидеть, почувствовать. Это огромное количество школ, дорог, парков, скверов, инфраструктуры. Еще раз хочу напомнить, что четыре года назад Киев был банкротом. Бюджет нашего города составлял 18 млрд, а долги - 25. Долги были больше, чем бюджет нашего города. Мы увеличили бюджет втрое - более 60 млрд. И эти деньги вкладываем в инфраструктуру. Я очень рад, что моя задача - постоянно открывать новые объекты, новые улицы, новые детские сады и школы, новые больницы. То, что киевляне видят. Действительно, проблем еще очень много. Действительно, денег не хватает. Действительно, поменять все по щелчку невозможно. Потому что десятки лет деньги не вкладывались в город, но тем не менее я показываю, говорю: видите парк "Наталка"? Такой же парк будет в каждом районе городе, и мы уже открыли 360 парков и скверов, обустроили, сделали современное освещение, дорожки, видеонаблюдение. Я могу сказать, что мои дети учились за границей в частных школах. Так вот, наши муниципальные школы намного лучше и по обустройству, и по спортивным залам. Я очень этим горжусь. Я очень горжусь тем, что мы открываем такие объекты - как говорят "вау эффект". Когда человек приходит, он не ожидает, что такое возможно в Киеве. Непросто, денег не хватает, я знаю, что есть много проблем и вызовов. Но я знаю лучше, чем кто-либо другой - без борьбы победы не бывает. Я борюсь за город, я борюсь за изменения, которые происходят. Сейчас я не борюсь за кресло. Я борюсь за Киев, за своей город, за киевлян, за самоуправление, за возможность построить демократичную и современную страну, европейскую. Это ключевая задача для меня.

- Вы не боитесь потерять власть?

- Когда-то я общался со своими друзьями, они мне сказали: Виталий, скажи, пожалуйста, сколько президентов в мире? Более двухсот. Сколько мэров в мире? Десятки тысяч. Чемпионов мира по боксу? Не так много (смеется). Мне есть чем заниматься, я могу себя реализовывать. Но я выполнил очень сложное задание: я хочу изменить страну, я хочу жить в европейской стране, по европейским стандартам и четко знаю, что другой такой страны нет. У нас большой потенциал. К сожалению, в последние десятки лет независимости мы теряем время. Польша показывает, ВВП Польши еще 15 лет назад был втрое меньше, чем в Украине. Сейчас - в пять раз больше. 2,5 млн украинцев работает в Польше. Почему? Потому что есть достойные зарплаты, есть нормальные стандарты. Мы можем сделать также. Польша за очень короткое время показала колоссальный результат. Не только Польша, но и Чехия, Словакия, Венгрия. Чем мы хуже? Ничем. Хочешь сделать хорошо - сделай сам. И поэтому, возможно, я сделал такой шаг и пошел в политику. Неблагодарное дело, нужно постоянно оправдываться. Спортсмена-Кличко любили все, была поддержка. Сейчас и пиар, и если ты представитель политической силы, то как минимум половина смотрит на тебя по-другому. Более того, если ты еще и представитель власти, а власть у нас не очень любят.

- Если в среду все-таки рассмотрят это представление, будете ли вы настаивать на том, чтобы инициировать внеочередные выборы мэра Киева?

- Я однозначно неоднократно подчеркивал то, что если кто-то хочет стать мэром и руководить столицей, то единственный путь - это демократический путь выборов. Пусть принимают участие - если они получат доверие киевлян, то пожалуйста. Если нет, то это совсем другая ситуация. Хотел бы зачитать такую интересную вещь: "В соответствие с решение Конституционного суда от 25.12.2003 года Закона Украины "Про столицу Украины город-герой Киев", главой киевской городской государственной администрации президент обязан назначить только киевского городского голову, которого изберут киевляне". Это Закон, это прописано в Конституции. Если мы хотим построить европейскую страну, давайте придерживаться законов. Если будет принято такое решение, я буду оспаривать это решение в законном порядке в суде. Буду доказывать, что такое решение было принято незаконно. Я буду обращаться к киевлянам, потому что мы должны отстаивать свои интересы, свое право выбирать человека. А не кто-то должен для нас его назначать. Это не вопрос Кличко, это вопрос существования демократических принципов. Если вы соглашаетесь с тем, что вам будет кто-то назначать человека сверху, спускать кого-то, то это другой вопрос. Но это уже напоминает авторитарность, это диктатура. Мы были в Советском Союзе, и я не хочу "back in the USSR".

- По правилам журналистики, если есть та или иная информация, то необходимо обращаться к источнику. Обращался ли к вам "1+1" за комментарием, чтобы вы подтвердили или опровергли ту или иную информацию? Я смотрю "Право на власть", и в последнее время, при всем моем уважении к Наталье Мосийсук, но она - не в контексте "мэрства", не в контексте Кличко - постоянно вспоминает какие-то последние скандалы и таким образом упрекает Кличко в том, что он виноват. Такие вбросы, знаете?

- Госпожа Мосийчук - журналистка. Она сказала, что 500 млн стоил мост. Ну это... знаете, к этому есть вопросы. Когда-то она сказала об этом в одной из своих программ. Это невозможно натянуть на голову. Может ошиблась, может - нет. Что касается комментариев, иногда ко мне обращались, к сожалению, эта информация вставляется в контекст. Тебя презентуют в том виде, что ты преступник. Журналистика должна быть объективной. Если журналисты хотят быть объективными, они должны взять комментарии из разных источников и на этой основе преподносить информацию, не однобоко.

- Протасов Яр, застройка вдоль побережья и другие вопросы в журналистских расследованиях связывают с вами. Я на днях брал интервью у Александра Омельченко. Я его спрашиваю: "Вы встали в позицию по отношению к Виталию Кличко, но по сути разрешение по Протасовому Яру выдали в 2002 году - как раз, когда вы были у власти, потом этот проект был заморожен, а разморозили его только в этом году". Этот скандал, что там начнется строительство, ушел уже за пределы Киева. Это касается и Осокорков, и Позняков, и других районов, где есть хорошая природная инфраструктура. А Протасов Яр это вообще легенда. Как с этим бороться?

- Мы развязываем узлы, которые были завязаны много лет назад. Если начинается стройка, мы приходим и хотим остановить строительство, то нам говорят: "Извините, у нас есть разрешения". И мы видим, что эти разрешения выданы еще при царе Горохе или царе Омельченко, можно так сказать. У них есть все документы, мы уже в судах должны отстаивать. Мы идем в суды, в это время строительство продолжается. И складывается такое впечатление, что мы лоббируем или даем зеленый свет этому строительству. Мы также ограничены с юридической точки зрения. Но, действительно, мэр виноват. Есть такая шутка, я сам ее придумал несколько недель назад: снег идет - все вспоминают мэра, дождь идет - вспоминают мэра; ветер дует, деревья повалило, снесло крыши - вспоминают мэра; когда выходит солнце - "спасибо" никто не скажет. Я понимаю, что я отвечаю за все, что происходит в городе, но в каждом отдельном случае нужно разбираться. Очень большая нагрузка, если ты представляешь общественность. Демократия - это диктатура большинства. В этом направлении я искренне отстаиваю интересы исключительно жителей города. Если есть конфликтные ситуации, мы встречаемся, пытаемся найти выход. Могу сказать, что работа непростая и намного тяжелее, чем у президента. Но, тем не менее, я не снимаю с себя ответственность. Я знаю одно: что дорог сделано на сегодняшний день в Киеве больше, чем при Омельченко. Когда 100% ПДФО оставалось в Киеве, а сейчас забирают 60% с нашего бюджета в центральный бюджет. Я знаю, что на детские сады 4 года назад было 15 тысяч детей в очереди, сейчас - три. Моя задача: в следующем году или через год сделать так, чтобы очереди вообще не было. С 2000 по 2014 год было построено 14 детских садов, за последние три года - 26. Это хороший результат, несмотря на сложную ситуацию. Я делаю все искренне. Я уже сколько лет живу в этом кабинете и делаю все, чтобы наш город изменился. Потому что у меня есть мечта. Все свои мечты - и в спорте, и в жизни - несмотря на критику и скепсис я реализовал.

- Вы мечтали стать мэром?

- Я не мечтал стать мэром, я мечтал жить в европейском городе по европейским стандартам. И я смогу. Много людей улыбаются, много людей шутят, что Кличко что-то не то сказал. Я много раз говорил, что мне все равно, если кто-то будет улыбаться над тем, что сказал Кличко. Но мне не все равно, что они будут говорить о том, что сделал Кличко.

- Кто для вас Андрей Портнов? Я напомню, что это соратник Януковича, который сбежал из страны тогда, когда сбежал Янукович. Кто он для вас? Реально мощный юрист или тот человек, который вбрасывает медиа-фейк?

- Я думаю, что этот человек обижен, потому что у него была большая позиция, можно сказать, он был персональным юристом Януковича, первым заместителем главы Администрации Президента, влиял на процессы, а потом начался Майдан. И Кличко был одним из тех, кто испортил его карьеру при Януковиче. Сейчас это, можно сказать, месть. Я это только так оцениваю. Ему не нравится, что происходит в городе Киеве. Может быть ему не нравятся люди, которые сегодня руководят. Может быть он хочет, чтобы его друзья руководили Киевом и страной, может хочет опять стать советником президента. Я убежден в том, что не только Янукович несет ответственность за то, что происходило на Майдане, и его команда, которая с ним работала. Они пять лет отсиживались в России, сейчас возвращаются. Возвращаются и начинают комментировать все вещи. Начинают обливать грязью, начинают подавать иски. Они работают на страну? Нет. Они волнуются за страну и хотят лучшего? У меня большие сомнения. Прослеживается месть. Они не очень довольны тем, что произошло в 2014 году. А кто привел к этой ситуации - они не хотят говорить.

ATR.ua

http://atr.ua/news/189179-klicko-o-borbe-za-kreslo-mera-portnove-i-dubinskom