Инцидент на Чонгаре: в настоящее время на месте работает полиция и СБУ

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров утверждает, что инцидент на Чонгаре (Херсонская обл.) был спровоцирован силовым занятием военнослужащими ВСУ обустроенной общественной организацией "Аскер" территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

"В ночь с 12 на 13 февраля 2017 года на Чонгаре случился инцидент между военнослужащими ВС Украины и членами общественной организации "Аскер"... В ходе инцидента военнослужащими ВС Украины были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации "Аскер", предпринимались попытки применения физической силы к членам организации "Аскер", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник утром на странице Р.Чубарова в Фейсбук.

По его словам, в настоящее время на месте инцидента работают представители Национальной полиции Украины и СБУ. Там же находятся представитель Меджлиса крымскотарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции "Гражданская блокада "Крыма" Ленур Ислямов.

Как сообщалось, радио "Куреш" сообщило, что в воскресенье вечером неизвестные вооруженные люди в военной форме осуществили попытку захвата базы крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана (база обустроена общественной организацией "Аскер"), который расположен в с.Чонгар (Херсонской обл.), что на административной границе со временно оккупированным Россией Крымом.

По данным, опубликованным на сайте радио, около 20.00 воскресенья с помощью БТР неустановленные лица протаранили забор расположения батальона и палатку, в которой в это время находились люди. "Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой уложили на пол. По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам. Сообщений о пострадавших в распоряжении редакции нет", - говорится в опубликованной заметке.

Вместе с тем, в пресс-службе оперативного командования ВСУ "Юг" заявили, что подразделения, входящие в состав воинской части оперативного командования и выполняющие боевые задачи в Херсонской области, обустраивали по приказу командира боевые позиции, когда "на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконных вооруженных формирований".

"Включая специфику подразделения и условия ситуации, формирование было задержано, разоружены согласно всем уставам и другим законодательным актам относительно действий в подобных ситуациях. Сейчас проходит согласно с нормативно-правовой базой определенные меры и учет вооружения", - говорится в обнародованной на странице пресс-службы оперативного командования "Юг" Фейсбук сообщении.

Также в пресс-службе опровергли сообщение о якобы нападении ВСУ на общественную организацию "Аскер" и заявили, что "оно является ни чем иным, как очередным фейком и попыткой очернить ВСУ, внести определенные разлады и недоверие в украинское общество". "Защитники Украины не нападают, а выполняют задачи по защите украинского народа", - подчеркивается в заявлении.