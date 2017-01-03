Инцидент с Пашинским будет расследовать прокуратура Киевщины

Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента при участии народного депутата Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Следователями прокуратуры будут передопрошены все участники и свидетели данного происшествия, проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы", - отметила Сарган.

Как сообщал Укринформ, 31 декабря в одном из сел в Васильковском районе Киевской области между местным жителем и народным депутатом Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие и ранил своего оппонента. Пашинский заявил, что на него напали и что он делал предупредительный выстрел в воздух. Впрочем раненый мужчина в интервью телеканалу ТСН утверждал, что нардеп применил оружие с нарушением правил и начал стрельбу первым.

По данным полиции, мужчина, против которого нардеп применил оружие, уже привлекался к уголовной ответственности по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.