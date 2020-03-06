Ионушас прокомментировал возможное назначение Генеральным прокурором

(Эксклюзив. Інформаційне агентство ASPI)

Заседание Верховной Рады продолжилось 6 марта в обычном режиме после внеочередного, которое прошло вечером 5 марта. Главным вопросом было увольнение Генпрокурора Руслана Рябошапки.

А вот о том, кто станет преемником Рябошапки, достоверной на 100% информации еще нет. Источники ASPI в парламенте указали на юриста Сергея Ионушаса как на наиболее вероятного хозяина кабинета на Резницкой. Кстати, во фракции он имеет достаточно голосов, и даже без поддержки ЕС и Батькивщины может пройти на голосовании в сессионном зале. ASPI ранее информировало, что на закрытом заседании фракции "Слуги народа" 5 марта глава одноименной партии Александр Корниенко озвучил лишь одну фамилию Генпрокурора - Ионушас, а 234 депутата поддержали.

По этому поводу корреспондент ASPI 6 марта в кулуарах Рады взял эксклюзивный комментарий у господина Ионушаса.

Мы спросили, как он может оценить собственные перспективы стать фаворитом среди кандидатов на должность Генерального прокурора Украины, и получили ответ: "Мне кажется, лучше эти вопросы задавать человеку, когда он уже будет кандидатом. Я считаю, что у меня достаточно опыта, к тому же я занимаю должность заместителя председателя Комитета по правоохранительной деятельности. Я адвокат более 17 лет и имею опыт законотворчества. Я хочу отметить следующее - действительно, много прокуроров были уволены, но большое количество еще осталось. К сожалению, отбор дополнительный еще не закончился, и в ГПУ и местных прокуратурах очень много вакансий. Для того, чтобы прокуратура работала эффективно, мне кажется, нужно очень быстро закончить отбор. Я советовал Руслану Рябошапке некоторые вещи по модернизации работы офиса Генерального прокурора и поддерживаю реформы, который начал Руслан Георгиевич. Хочу заверить вас, что буду всячески поддерживать будущего Генерального прокурора".

Справка ASPI.

Сергей Константинович Ионушас. 40 лет. Народный депутат Украины, был No38 в партийном списке "Слуги народа". Юрист и адвокат. Был руководителем юрфирмы "Гелеон", которая, в частности, вела дела студии "Квартал 95". Был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Зеленского. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, член Комиссии по вопросам правовой реформы.

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