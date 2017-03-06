И.Плотницкий выразил недовольство разницей в финансировании "ЛНР" и "ДНР"

Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий выразил недовольство по поводу того, что финансирование "ЛНР" значительно меньше финансирования "ДНР", и объяснил это коррумпированностью министерства экономического развития РФ.

Об этом на странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"Главарь "ЛНР" И.Плотницкий недоволен низким уровнем финансирования "республики" со стороны России по сравнению с "ДНР". Во время совещания руководящего состава "ЛНР" И.Плотницкий в качестве примера указал, что в 2017 году на финансирование проектов по ремонту и поддержанию дорог "ДНР" выделяется 200 млн руб., тогда как для "ЛНР" предусмотрено только 60 млн руб.

По мнению И.Плотницкого, такая ситуация вызвана коррупцией в министерстве экономического развития РФ, которое отвечает за финансирование жизнедеятельности псевдореспублик, и способностью "нечестно решать вопрос с россиянами" со стороны руководства "ДНР"", - сообщил Д.Тымчук.

Также он отметил, что на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей продолжается поставка топлива, боеприпасов, оружия и военной техники из РФ.

Как сообщал УНН, в "ЛНР" обсуждают возможную смену руководства.