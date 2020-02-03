Иран не будет сотрудничать с Украиной по сбитому Боингу из-за утечки аудиозаписи

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана с Украиной по катастрофе самолет Boeing 737.

Об этом в понедельник заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации исламской республики Хасан Резайефар, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу, - приводит его слова агентство. - (Публикация звукового файла) украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов передавать не будем".

Он также отметил, что этот шаг был сделан в нарушение международных норм.

В понедельник Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна обладает важной записью иранских диспетчеров. Она, вероятно, доказывает, что в Тегеране изначально знали о поражении украинского самолета ракетами. При этом расшифровка этой записи появилась на ряде украинских ресурсов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина хочет получить "черные ящики" сбитого Ираном самолета, несмотря на приглашение иранской стороны для украинских специалистов принять участие в их совместной расшифровке.