Иран предупредили, что он должен соблюдать международное право в расследовании крушения Boeing

краина настаивает на всестороннем и полном расследовании катастрофы самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины", разбившегося неподалеку Тегерана 8 января, и призывает Иран соблюдать соответствующие нормы международного права.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Данилова, Украина подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".

"Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - отметил секретарь СНБО.

Он также добавил, что комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, а Украина находится в постоянной связи со специалистами в Иране.

Напомним, накануне директор по расследованию несчастных случаев Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами в рамках расследования катастрофы украинского самолета после того, как аудио по расследованию попало в украинские СМИ.