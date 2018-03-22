Ирина Геращенко о Савченко: На самом деле она бросила гранату и подорвала парламент

Несмотря на то, что "планка клоунады и шапито поднята высоко", Верховная Рада должна работать, чтобы остановить "гранату замедленного действия", которой хотят взорвать Украину. Так первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко прокомментировала подозрения Генпрокуратуры в попытке внефракционного нардепа Надежды Савченко устроить в Раде теракт.k

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую Генпрокуратура подозревает в попытке организовать теракт в Верховной Раде, добилась похожего эффекта. Такое мнение в Facebook выразила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"На самом деле она бросила гранату и подорвала парламент. В гибридной войне, где России так важно показать, что Украина не состоялась как государство, подорвать доверие ко всем институтам власти, превращение парламента в сумасшедший дом - это граната", - написала она.

По словам Геращенко, люди, избиравшие в парламент новые лица, сегодня относятся к парламенту с пренебрежением. И к этому "депутаты всех фракций безмерно приложились", считает спикер Рады.

"Что делать дальше? Собраться и работать. На Украину! Я понимаю, что планка клоунады и шапито поднята высоко, шоу должно быть все зажигательнее, а скучные речи о работе малоинтересны. Но мы должны работать - только так можно остановить гранату замедленного действия, которой хотят взорвать Украину", - отметила она.

15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.

22 марта в ходе заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.

В этот же день Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, задержать ее и арестовать. После заседания ее задержали.