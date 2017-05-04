Ирина Геращенко: Переговоры в "нормандском формате" приостановлены из-за выборов в Германии и Франции

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Первый заместитель Председателя ВР Ирина Геращенко.

"Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции в ближайшие месяцы только будет формироваться новый кабинет новоизбранного президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США так же еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики.

Путин все это использует, поэтому "нормандский формат", фактически, поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского. Похоже, вопросы, которые мы долго стараемся решать в Минске и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии .... ", - отметила Ирина Геращенко. Сообщает сайт Блока Петра Порошенко "Солідарність"