Ирина Луценко назначена представителем президента в Раде

Заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко назначена представителем президента в Верховной Раде Украины.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал начальник информационного департамента Админстрации президента Украины Владимир Горковенко.

"Ирина Луценко поработает Артуром Герасимовым. Она стала представителем Президента в парламенте. Кандидатуру предложил Петр Порошенко", - сообщил он.

Ірина Луценко попрацює Артуром Герасимовим. Вона стала представником Президента в парламенті. Кандидатуру запропонував Петро Порошенко Опубліковано Горковенком Владимиром 3 квітня 2017 р.

Напомним, народный депутат, представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов избран главой парламентской фракции "Блока Петра Порошенко".

Как сообщалось, Игорь Грынив, возглавлявший ранее фракцию БПП, решил оставить эту должность, о чем 23 марта заявил заместитель председателя фракции Сергей Березенко. После этого в "Блоке Петра Порошенко" называли три кандидатуры, которые рассматривались на место главы фракции - первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко, народного депутата Ирины Луценко и Артура Герасимова. Однако позже и Геращенко, и Луценко опровергли свои намерения возглавить фракцию БПП.