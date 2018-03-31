Ирина Луценко задекларировала почти 4 млн грн доходов и покупку автомобиля за 2,4 млн грн

Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") задекларировала за 2017 год 3,9 млн гривен доходов и приобретение автомобиля Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года выпуска за 2,4 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

240,5 тыс. гривен дохода Луценко составила зарплата, 252,8 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, 1,9 млн гривен - доход от продажи автомобиля Mercedes-Benz GL 500 2014 года выпуска, 1,1 млн гривен - доход от предоставления имущества в аренду, 289 тыс. гривен - подарки в неденежной форме от сына Александра (речь идет о поездке семьей на Сейшельские острова), а 29 тыс. гривен - страховые выплаты.

Она задекларировала 50 тыс. гривен, 60 тыс. евро и 260 тыс. долларов наличных средств, а также 565 тыс. гривен, 2 тыс. долларов и 1 тыс. евро на счетах в Государственном экспортно-импортном банке.

В собственности Луценко находятся квартира (181 кв. м) и нежилое помещение (92,2 кв. м) в Киеве, жилой дом (203,9 кв. м) и земельный участок (775 кв. м) в Ривненской области.

Также она пользуется земучастком (2 475 кв. м), жилым домом (859 кв. м) и гаражом (80 кв. м) в селе Стоянка (Киевская область).

Кроме того, в собственности Луценко есть автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2012 года выпуска, который числится в угоне.

В разделе "Расходы" Луценко указала 248 тыс. гривен на благотворительную помощь, а 98 тыс. гривен на авиабилеты.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2017 года Президент Петр Порошенко назначил Ирину Луценко на должность своего представителя в Раде.