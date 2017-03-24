Ирина Луценко заявила, что не претендует на пост главы фракции БПП

Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко", заместитель председателя фракции Ирина Луценко опровергает информацию о ее намерениях возглавить руководство фракции, сообщает пресс-служба соответствующей политической силы.

"Слухи в кулуарах Верховной Рады и ничем не подтвержденная информация в СМИ о том, что я претендую на должность председателя фракции БПП в Верховной Раде, не соответствуют действительности", - отметила она.

Заметим, среди возможных кандидатов на пост главы фракции "Блока Петра Порошенко" зазвучало имя Ирины Луценко. В частности, народный депутат Валерий Карпунцов, говоря о том, кто может возглавить фракцию в случае ухода с должности ее руководителя Грынива, отметил, что фракция большая и в ней много опытных политиков. "И Березенко, и Ирина Луценко, и Оксана Продан, и тот же Анатолий Матвиенко...", - уточнил он.

Напомним, накануне нардеп от БПП Сергей Березенко в эфире одного из телеканалов сообщил о намерении Грынива оставить должность главы фракции. По словам Березенка, об этом он заявил на совещании фракции БПП.