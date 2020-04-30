Иск Гандзюк к Киве: суд арестовал счета нардепа

Государственная исполнительная служба во исполнение решения Соломенского районного суда Киева наложила арест на денежные средства народного депутата Ильи Кивы, которому ранее намеревались вручить подозрение из-за драки.

Об этом в Facebook сообщила юридическая компания "Миллер".

Как сообщается, 26 июня 2019 Соломенский районный Киева удовлетворил иск Виктора Гандзюк - отца Екатерины Гандзюк - и признал, что Илья Кива безосновательно обвинил активистку в коррупции.

Суд обязал нардепа опровергнуть озвученную им в эфире одного из телеканалов недостоверную информацию о Екатерине Гандзюк, и оплатить в пользу Виктора Гандзюк судебный сбор в размере 1410 грн.

"22 апреля 2020 во исполнение решения Соломенского районного суда г. Киева государственным исполнителем Днепровского районного отдела ГИС в г. Киеве принято постановление о наложении ареста на денежные средства Ильи Владимировича для обеспечения уплаты судебного сбора", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае невыполнения остальной части решения суда к Киве будут применены меры, предусмотренные ст. 63 Закона Украины "Об исполнительном производстве", в виде штрафа, а потом и открытие уголовного производства.

Напомним, что активистка Екатерины Гандзюк умерла 4 ноября 2018 через три месяца после того, как ее облили серной кислотой в Херсоне.

27 апреля 201-20 года Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника- консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.