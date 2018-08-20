Испытание 152-мм снарядов для "Гиацинта" завершено, начинается их серийное производство

Президент Украины Петр Порошенко сообщает о завершении испытаний снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт" и начале их серийного производства.

"Завершено испытание 152-мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". В настоящее время Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые уже в ближайшее время будут поставляться в украинское войско", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По словам главы государства, следующим шагом будет переход в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в калибрах от 100мм к НАТОвскому калибру в 155мм.

"Продолжаем усиливать обороноспособность украинского войска!", - резюмировал П.Порошенко.

Как сообщалось, в марте сего года в ГАХК "Артем" сообщили об успешном проведении огневых испытаний артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства для систем "Гиацинт". После этого они должны были пройти испытания под контролем представителей Минобороны, а по их результатам должно начаться серийное производство.

Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан на уничтожение живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также на разрушение фортификационных сооружений и объектов.