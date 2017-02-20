Исследование: 58,3% украинцев находятся за чертой прожиточного минимума

По данным института демографии за чертой прожиточного минимума находится в украине находится 58,3% населения. Согласно опросу, людей больше всего волнуют высокие тарифы на коммунальные услуги и война

Индекс потребительского доверия Nielsen в Украине в четвертом квартале 2016 года поднялся на два пункта - до уровня 52, показав относительную стабильность в прошлом году, свидетельствуют результаты исследования глобального потребительского доверия Nielsen (The Nielsen Global Consumer Confidence and Spending Intentions Survey).

"Мы называем этот украинский феномен "стабильность в кризисе". Потребители привыкли, приспособились и продолжают приспосабливаться к условиям, которые диктуют им потребительский рынок и экономика страны в целом... Такая потребительская "стабильность" обманчива и покачнется во время очередного потрясения, будь то цены в магазине или эскалация конфликта на востоке страны", - прокомментировала результаты исследования генеральный директор Nielsen в Украине и Беларуси Татьяна Бессмертная.

Также она отметила, что по данным института демографии за чертой прожиточного минимума находится в украине находится 58,3% населения.

Согласно исследованию, 26% украинцев оценивают свое финансовое положение негативно (+4 п. п. по сравнению с кварталом ранее). По остальным двум показателям, на основе которых рассчитывается индекс, прослеживается незначительное улучшение: 40% опрошенных не видят перспективы в работе (-3 п. п.) и 45% утверждают, что сейчас неблагоприятное время для покупок (-1 п. п).

Также 33% украинцев утверждают, что у них не остается свободных средств после покупки самого необходимого (+3 п. п.). Тех, кто заявляет, что тратит оставшиеся средства, стало меньше по всем статьям расходов. Этот тренд сохранился с прошлого квартала.

Больше всего украинцев беспокоят тарифы на коммунальные услуги (36% опрошенных). Далее в списке опасений - война (33%), цены на продукты питания (23%) и экономика (22%). Проблема здоровья выпала из топ четверки и занимает пятое место в рейтинге.