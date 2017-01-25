Исторические войны между Украиной и Польшей — это подарок Путину (Foreign Policy, США)

Конфликт по поводу непростой истории Второй мировой войны в Восточной Европе — это кровоточащая рана, на которую возлагает надежду Москва.

Начав в 2014 году войну против хорошо вооруженных и прекрасно финансируемых русских и их ставленников, Украина ведет отчаянные поиски героев, чтобы воодушевить нацию. И один источник национального вдохновения сегодня создает угрозу очень важным, но все более неустойчивым отношениям Украины с другими странами, причем происходит это тогда, когда Киев не может себе это позволить.

Этого украинского героя зовут Степан Бандера, и под вопросом из-за него оказалось партнерство Украины с Польшей. На Украине Бандеру вспоминают главным образом как основателя националистических организаций, которые воевали с Советской армией на западе Украины, начиная со Второй мировой войны и вплоть до середины 1950-х годов. В то время сам Бандера находился в изгнании, а позже был убит в Германии агентом КГБ.

Когда российские пропагандисты попытались наклеить на свергшую президента Виктора Януковича революцию Майдана ярлык исключительно ультраправых протестов, украинцы воспользовались именем Бандеры как символом для издевательств над Кремлем, а его популярность в стране поднялась на новые высоты. В Новый Год тысячи украинцев по всей стране вышли на марши, празднуя день рождения Бандеры. В одном только Киеве в марше приняли участие две тысячи человек. Они прошли с факелами по центру украинской столицы, скандируя лозунг «Бандера — наш пророк».

Но проблема заключается в том, что в соседней Польше Бандеру ненавидят ничуть не меньше, чем Адольфа Гитлера и его приближенных. Поляки самых разных политических взглядов помнят его как нацистского коллаборациониста, чьи последователи безжалостно уничтожали мирное польское население. Это убеждение в последние годы усилилось, поскольку Варшава уделяет повышенное внимание тем преступлениям, которые были совершены против поляков в годы Второй мировой войны.

Из-за этого украинские и польские дипломаты в последнее время пытаются в срочном порядке избежать конфронтации с исторической подоплекой. 2 декабря президент Украины Петр Порошенко совершил поспешный блиц-визит в Варшаву, где попытался заверить президента Анджея Дуду, премьер-министра Беату Шидло и других высокопоставленных руководителей, что Украина по-прежнему настроена на совместную работу по созданию противовеса российскому влиянию в Восточной Европе и на урегулирование конфликтов из-за истории. Но национализм в обеих странах сегодня на подъеме, и пока непонятно, достаточно ли будет усилий Порошенко.

Большинство европейских стран сегодня заняты своими внутренними проблемами, и конфликт между Украиной и Польшей возник в самое неподходящее время для Киева. Британия разбирается с последствиями голосования по вопросу выхода из ЕС; во Франции президент завершает свой срок, а ему на смену скорее всего придет пророссийский руководитель; в Германии предстоят выборы, а канцлер Ангела Меркель сосредоточилась на урегулировании миграционного кризиса и последствий теракта в Берлине в рождественские дни.

Между тем, Соединенные Штаты при президенте Трампе могут отказаться от поддержки Украины, отдав предпочтение сближению с Москвой, из-за чего Киев окажется в изоляции. Во время предвыборной кампании Трамп расточал похвалы президенту Владимиру Путину и говорил, что подумает о признании российской аннексии Крыма. В последнее время Трамп говорит о том, что хочет отменить американские санкции против России, введенные из-за присоединения Москвой Крыма и боевых действий на востоке Украины, в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений. Госсекретарь Трампа Рекс Тиллерсон вызвал еще большую обеспокоенность на Украине — ведь Путин в 2013 году наградил этого руководителя ExxonMobil российским орденом Дружбы.

Из-за таких изменений в политическом ландшафте Варшава осталась единственной надежной защитницей Киева в ЕС и НАТО, а также гарантом того, что Украина сохранит свое место на международной арене. Поляки самых разных политических убеждений считают, что российское влияние в Восточной Европе наносит ущерб безопасности и стабильности их страны. Варшава уже давно выдвинула этот вопрос в центр внешней политики Польши и ЕС, пытаясь вывести постсоветские государства с российской орбиты.

После протестов на Майдане польско-украинские отношения существенно окрепли, а правительства двух стран отложили в сторону свои прежние споры ради создания общего антироссийского фронта. Когда на востоке Украины начались боевые действия, Польша стала третьим по объемам поставщиком нелетальной военной помощи своему восточному соседу, а также предоставила Киеву необходимое гуманитарное и финансовое содействие.

Но хотя оба государства едины в своем противодействии Москве, националистический популизм играет в этих двух странах все более разрушительную роль. Когда к власти в 2015 году пришла партия «Право и справедливость», польское правительство официально провозгласило Иисуса Христа своим королем, а также начало продвигать конспирологическую теорию о том, что это Москва организовала в 2010 году крушение самолета, в результате которого погибло 96 человек, в том числе, бывший президент Лех Качиньский.

Между тем, на Украине Порошенко флиртует с усиливающимся национализмом, пытаясь сохранить свою ослабевающую популярность. Президент подписал закон, по которому отрицание или неуважительное отношение к националистическим группировкам и к их роли в борьбе за украинскую независимость в годы Второй мировой войны технически считается преступлением. Данный закон стал частью пакета мер по декоммунизации страны, который был утвержден в апреле 2015 года.

Эти законы были утверждены парламентом в тот самый день, когда польский президент Бронислав Коморовский выступил в Раде и обменялся любезностями с украинскими законодателями, шокировав польскую делегацию. «Полякам было очень трудно понять это после того, как Польша стала одной из самых важных сторонниц украинской революции», — сказал аналитик из Польского института международных дел (Polish Institute of International Affairs) Лукаш Ясина (Lukasz Jasina), имея в виду прославление украинцев, причастных к убийствам поляков.

В июле польский парламент нанес ответный удар, когда обе палаты утвердили декларации, в которых массовое убийство десятков тысяч поляков украинскими националистами из организации Бандеры на Волыни впервые было официально названо геноцидом. Многие обозреватели считают, что решение польского парламента является отражением недовольства действиями Киева, который в последнее время чествует националистов типа Бандеры. А чуть раньше киевский городской совет в рамках процесса декоммунизации переименовал Московский проспект в центре столицы в проспект Степана Бандеры. Украина очень часто пренебрегает болезненной реакцией поляков на ее действия такого рода. Владимир Вятрович, возглавляющий Украинский институт национальной памяти, стал главным сторонником увеличения роли националистов времен Второй мировой войны в исторической памяти Украины. Он утверждает, что поляков на Волыни погибло гораздо меньше, чем говорят польские историки. Выступая в сентябре на конференции, Вятрович заявил, что старое название улицы — Московский проспект — поляки должны считать в большей степени антипольским, чем новое, потому что оно указывало на связь с Россией.

Такие взгляды вызывают обеспокоенность у политиков и экспертов, полагающих, что Украина не осознает, как сильно она отталкивает от себя Польшу такой политикой по вопросам истории.

«Политика памяти, проводимая Украиной, подрывает польско-украинское единство», — сказал Андреас Умланд (Andreas Umland), работающий научным сотрудником в киевском аналитическом центре Институт евроатлантического сотрудничества. По словам Умланда, Киев не должен настраивать против себя Польшу с учетом того двойственного отношения к Украине, которое усиливается в остальных странах Европы и в США. Отсутствие военных альянсов уже позволило России захватить Крым и продолжить войну на востоке Украины.

Тем не менее, когда поляки проголосовали за то, чтобы объявить массовые убийства на Волыни геноцидом, украинские законодатели продолжили эскалацию конфликта по вопросам истории. В конце июля группа депутатов парламента с западной Украины внесла на рассмотрение проект закона, в котором действия польского государства против украинцев с 1919 по 1951 годы тоже объявляются геноцидом. После Первой мировой войны западная Украина на короткое время получила независимость, но потом была разгромлена Польшей и вошла в ее состав. После Второй мировой войны украинские националисты продолжали воевать с польской и советской армиями. Польское государство провело этнические чистки среди украинцев в своих приграничных районах, насильственно переселив их на территорию советской Украины, а затем на земли, перешедшие от Германии к Польше.

«Два последних президента Польши и два последних президента Украины договорились не поднимать этот вопрос на политической арене», — сказал депутат украинского парламента и один из авторов законопроекта Олег Мусий. — Однако польский сенат и сейм (нижняя палата польского парламента) решили нарушить эту договоренность«. Мусий также направил письмо в украинское Министерство иностранных дел, потребовав выдворить польского консула на западной Украине, поскольку тот на заседании парламента Польши критиковал Бандеру и политику Украины в исторических вопросах.

Пока законопроект не поставлен на голосование, а консул остается на своем месте. Однако напряженность продолжает усиливаться. Новый польский фильм «Волынь» вызвал скандал на Украине, поскольку там показано, как украинцы убивают мирных поляков. Польский культурный центр в Киеве, входящий в состав Министерства иностранных дел, пригласил на просмотр высокопоставленных украинских чиновников, однако показ картины не состоялся, так как МИД Украины направил письмо в посольство Польши в Киеве с просьбой отложить показ. Эти события еще больше усилили антиукраинские настроения в Польше. Недавно в Варшаве и на востоке страны крайне правые устроили серию маршей, на которых сжигали флаги Украины и даже призывали к насильственным действиям против украинцев.

В ответ украинский и польский министры иностранных дел поддержали идею проведения совместного расследования Волынской резни, результатом которого должна стать совместная версия этой истории, созданная по образцу польско-германского примирения. Процесс примирения должен быть сосредоточен на самых проблемных моментах из истории Второй мировой войны, таких как Холокост и сотрудничество с нацистами, а на его основе планируется написать учебник для обеих стран, который станет образцом для всего региона. Однако польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский (Witold Waszczykowski) заявил, что официальные празднования на Украине приближающейся 75-й годовщины Украинской повстанческой армии, созданной последователями Бандеры, сорвут весь процесс примирения.

Между тем, кое-кто на Украине выступает за то, чтобы перестать относиться к Бандере как к национальной иконе. Комментатор Михаил Дубинянский в своей статье на популярном вебсайте «Украинская правда» под заголовком «Герой не нашего времени» утверждает, что на современной Украине Бандеру превратили в пропагандистский штамп, направленный против Москвы. «Каждый из нас вправе сам решать, заслуживают деятели из прошлого восхищения или порицания, — написал он. — Но в любом случае эти люди имеют право быть самими собой, а не безликой проекцией наших сегодняшних мыслей и чувств».

Иэн Бейтсон