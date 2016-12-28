Иванкевич назначен госсекретарем Минсоцполитики

Иванкевич занимал должность заместителя министра соцполитики с марта 2014 года

Кабинет Министров Украины (КМУ) назначил 56-летнего Виктора Иванкевича на должность государственного секретаря Министерства социальной политики. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

"Да, назначили (Виктора Иванкевиа, - ред.)", - сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства.

Иванкевич занимает должность заместителя министра с марта 2014 года, в 2011- 2014 годах руководил Институтом развития общества, общественного здоровья, социального страхования и кредитования, социально-экономического департамента, департамента по вопросам социального диалога и социального страхования Федерации профсоюзов Украины, а в 2007-2010 годах был заместителем министра соцполитики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минсоцполитики назвали приоритетное направление работы в 2017.