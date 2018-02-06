Из фракции БПП в Раде вышли два нардепа

Андрей Парубий объявил о выходе Виктора Кривенко и Павла Кишкаря из фракции БПП

Из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины вышли народные депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь. Об этом в ходе утреннего заседания парламента объявил глава ВРУ Андрей Парубий, сообщает пресс- служба Рады.

"Председательствующий объявил о выходе народных депутатов Виктора Кривенко и Павла Кишкаря из состава депутатской фракции "Блок Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

Отметим, Павел Кишкарь и Виктор Кривенко написали заявления о вхождении в "Блок Петра Порошенко" в марте 2016 года. Депутаты прошли в Раду от "Самопомочи".

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины на пленарном заседании 6 февраля 2018 года рассмотрит блок экономических законопроектов. Кроме того, нардепы сегодня могут поручить парламентскому комитету по вопросам правовой политики и правосудия подготовить для срочного рассмотрения законопроекты о Высшем антикоррупционном суде.