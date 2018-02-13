Из оккупированного Крыма выслали более 20 украинцев - СМИ

Из оккупированного Крыма решили выслать 23 украинцев за якобы "незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности".

Об этом со ссылкой на самопровозглашенное пограничное управление ФСБ России в Крыму пишет "Крыминформ".

Как отмечается, соответствующее решение принял Евпаторийский городской суд, запретив им въезд на аннексированный полуостров.

"В пригороде Евпатории, в поселке Новоозерное, сотрудники Пограничного управления на территории детского сада "Якорек" установили факт трудовой деятельности 36 граждан Украины, которые осуществляли ее в нарушении статьи "О правовом положении иностранных граждан", - говорится в сообщении пограничного управления.

По данным ФСБ РФ, украинцы работали в Крыму, "не имея на руках соответствующего трудового патента и разрешительных документов от подрядчика на предоставление жилого помещения".

Также отмечается, что 18 человек были наказаны за "нарушение режима пребывания в России".

Напомним, ранее ФСБ России заявила о задержании в Симферополе гражданина Украины, который якобы собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о деятельности части Росгвардии и Федеральной службы безопасности.

Впоследствии в интернете появилось видео оперативной съемки ФСБ России задержания украинца.