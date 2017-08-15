Из Украины выдворили российскую журналистку Тамару Нерсесьян

Служба безопасности Украины депортировала из страны российскую журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Сегодня СБУ принудительно вернула на территорию РФ российскую пропагандистку Тамару Нерсесьян и запретила ей въезд на три года. Надеюсь, ни у кого не возникнет сомнения, что это личность действовала во вред национальным интересам Украины", - сказала Гитлянская.

Отметим, что в одном из последних сюжетов Тамары Нерсесьян об украинском фестивале "Бандерштат" было сказано, что фестиваль организован неонацистскими организациями и "западными кураторами", а на самом фестивале устраивают презентации книг "неонацистов" и запрещают русский язык.

Напомним, 26 июля Служба безопасности Украины депортировала из Украины российскую журналистку Марию Князеву.