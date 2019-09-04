Из Верховной Рады отозвали первый скандальный законопроект "слуг народа"

Законопроект 1083 о цифровых коммуникациях отозвали из Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев.

Так, в Сети появился документ за подписью члена фракции "Слуга народа" Александра Федиенко, который обратился к спикеру ВР с требованием отозвать законопроект, согласно которому всех жителей Украины хотели вынудить регистрировать СИМ-карты через паспорта.

Отмечается, законопроект 1083 подвергся тотальной критике общества из-за того, что он регламентирует и позволяет проводить тотальную слежку за гражданами.

Позже Федиенко заверил, что данный проект закона следует доработать, так как он вызывает недоверие в обществе.