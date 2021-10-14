Из-за абсолютного иммунитета: в России заявили, что "няшу" Поклонскую не задержат на запрос Украины

Бывшую "прокуроршу" оккупированного Крыма Наталью Поклонскую, которую назначили послом России в Кабо-Верде, не смогут задержать по запросу Украины. Причиной является ее абсолютный дипломатический иммунитет.

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на намерение Украины инициировать задержание Поклонской. Она отметила, что украинская сторона не сможет применить свое правосудие на территории африканской страны.

По словам Захаровой, Поклонская является главой дипломатического представительства. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, она обладает "абсолютным иммунитетом" от подобных действий.

В частности, на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать, - заявила представительница МИД России. Обратите внимание! Наталья Поклонская после российской оккупации Крыма возглавила местную "прокуратуру". Также ее избрали депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". Что этому предшествовало В августе стало известно, что кремлевская коллаборантка Наталья Поклонская может возглавить российское посольство в Кабо-Верде. Эта африканская республика расположена на островах в Атлантическом океане.



Уже в октябре Поклонская все-таки стала послом России в Кабо-Верде. Соответствующее решение подписал Владимир Путин.



Поклонская отреагировала на указ Путина. Она заявила, что считает эту должность признаком высокого доверия от российского президента.

В Министерстве иностранных дел Украины уже прокомментировали назначение. Олег Николенко подчеркнул, что Поклонская находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Канады и Японии. Несмотря на это, она не сможет укрыться даже в Африке.

Россия возмутилась из-за реакции МИД Украины на назначение.