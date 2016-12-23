Исключение внефракционного народного депутата Надежды Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ является политической ошибкой, заявил в комментарии народный депутат от "Батьківщини" Сергей Власенко.

Пророссийские силы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) получили возможность поставить под сомнение полномочия украинской делегации в этой организации. Об этом изданию "ГОРДОН" заявил народный депутат от "Батьківщини" Сергей Власенко, комментируя исключение внефракционного народного депутата Надежды Савченко из состава делегации в ПАСЕ.

"Я не поддерживаю то, что делает Савченко, однако ее исключение из делегации ПАСЕ считаю политической ошибкой. Учитывая, каким способом Савченко лишили статуса члена ПАСЕ, может возникнуть ряд вопросов к нашей делегации. Я очень хочу, чтобы этого не произошло, но не исключаю возможных последствий. Из-за исключения Савченко из ПАСЕ под сомнение могут быть поставлены полномочия всей украинской делегации. Ведь Верховная Рада, по сути, по политическим убеждениям лишила депутата статуса делегата ПАСЕ. Пророссийские силы в данной организации могут этим воспользоваться", - отметил Власенко.

Он акцентировал внимание на том, что подтверждение полномочий всех делегаций в ПАСЕ пройдет уже в начале 2017 года.

"На сессии в январе на год будут подтверждаться полномочия всех делегаций в ПАСЕ. И тут у нас вдруг меняется статус делегации и ее состав. То, как произошла замена Савченко, может вызвать определенные вопросы. При этом у нас же была возможность рассмотреть вопрос исключения Надежды из ПАСЕ по ее собственному заявлению. И тогда никто бы не имел даже шанса открыть рот по данному поводу. Но поскольку вышло так, что Савченко лишили статуса против ее воли, возможна ситуация, когда к нам возникнут вопросы. Мы подарили нашим врагам возможность поднять эту тему", - подчеркнул Власенко.

7 декабря Савченко провела встречу в Минске с главарями "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем Плотницким, за что ее подвергли критике. Она утверждала, что ради освобождения заложников готова "говорить даже с чертом", но в своих собеседниках "чертей не увидела". Позже нардеп уточнила, что на встрече с боевиками договорилась об обмене пленными в формате "1 на 4".

15 декабря Савченко исключили из фракции "Батьківщини" в парламенте. Там заявили, что принципы и политические убеждения нардепа и фракции не совпадают. В то же время лидер фракции Юлия Тимошенко отметила, что "Батьківщина" не будет инициировать лишение Савченко мандата.

Как написала "Німецька хвиля", решение "Батьківщини" об исключении Савченко из состава фракции автоматически поставило под вопрос статус нардепа как члена украинской делегации в ПАСЕ, куда она была введена в 2014 году. По состоянию на 20 декабря, по данным издания, "Батьківщина" и украинская делегация в ПАСЕ не выработали позиции о членстве Савченко в делегации.

22 декабря, Верховная Рада отозвала Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

По словам сестры Надежды Савченко Веры, в дальнейшем нардеп будет сотрудничать с ОБСЕ.