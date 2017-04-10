Из-за неявки Шокина суд перенес рассмотрение его иска к президенту и Раде на 20 апреля

13 марта Высший административный суд Украины зарегистрировал иск Виктора Шокина с требованием признать незаконным его увольнение с должности генерального прокурора. Ответчиками по иску являются президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада.
Шокин возглавлял Генпрокуратуру с февраля 2015-го по апрель 2016 года Фото: ЕРА
Судебная коллегия Высшего административного суда Украины (ВАСУ) перенесла на 20 апреля рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина по поводу восстановления его в должности, сообщает "Интерфакс- Украина".
Заседание перенесли из-за неявки Шокина и его представителя.
13 марта в ВАСУ зарегистрировали иск Шокина с требованием признать незаконным его увольнение. Ответчиками по иску являются президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада.
29 марта пресс-секретарь нынешнего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что "иск не имеет никакой судебной перспективы".
Шокин был генеральным прокурором Украины с февраля 2015-го по апрель 2016 года. В органах прокуратуры он работал с 1980-х годов, после отставки ушел на пенсию.
Журналист и писатель Дмитрий Гордон считает, что Шокина могут вернуть в ГПУ вместо Луценко, который, в свою очередь, может возглавить избирательный штаб Блока Петра Порошенко на внеочередных парламентских и президентских выборах. По его мнению, они могут состояться уже осенью 2017 года.