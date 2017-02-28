Из-за обвала Шулявского моста Кличко решил уволить заместителя

Городской голова Киева Виталий Кличко принял решение уволить своего заместителя по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака и просит Президента Украины Петра Порошенко уволить главу Соломенского района в Киеве Виктора Шкуро в связи с обвалом на Шулявском путепроводе.

О таком решении мэр столицы заявил на брифинге, сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на "Интерфакс-Украина.

"Было принято кадровое решение по тем людям, которые также несут ответственность, - уволить заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака из-за неудовлетворительной работы, уволить главу Соломенского района Виктора Шкуро за небрежное отношение к проблемам, существующим в районе. Подписать эти решения должен Президент, потому что он согласовывает назначения и увольнения глав районов. Но такое представление на увольнение я ему направляю сегодня", - сказал Кличко.

Также он поручил проверить путепроводы, мосты в столице и их техническое состояние, а также принять решение относительно дальнейших работ и режима эксплуатации.

Напомним, Кличко назвал возможные причины обвала Шулявского путепровода.

Слово і Діло

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