Из-за плохого состояния здоровья Насирова в суд приехала "скорая"

Состояние здоровья отстраненного главы ГФС Романа Насирова в очередной раз ухудшилось, поэтому в здание Соломенского суда Киева приехала "скорая помощь".

Как пишет "РБК-Украина", пока конкретной информации о состоянии его здоровья нет, а адвокаты сообщают, что причина недомогания неизвестна.

Правда, по информации ресурса, пока в зал суда врачей не пускают.

В ответ на это адвокаты Насирова позвонили в НАБУ, а именно детективу Александру Клименко, с просьбой предоставить доступ врачей в зал суда, однако тот не ответил на звонок.

Добавим, что в настоящее время с опальным фискалом продолжают дежурить врачи, которые находились с ним во время судебного заседания.

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Напомним, 2 марта в НАБУ сообщили о вручении подозрения Роману Насирову по "делу Онищенко". Глава ГФС подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму в 2 миллиарда гривен.

4 марта состоялся первый день заседания суда по избранию меры пресечения отстраненному главе ГФС, однако по состоянию его здоровья был объявлен перерыв до утра 5 марта.

В воскресенье снова объявили перерыв до 6 марта, однако уже из-за ходатайства об отводе судьи.