Избран Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда

17 сентября 2019 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины Председателем КСУ избран судья КСУ Александр Тупицкий.

Ранее в этот же день Конституционный Суд Украины уволил Председателя КСУ Наталю Шапталу с должности судьи КСУ в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 149-1 Конституции на основании подачи ею заявления об отставке.

В соответствии с п. 6 ст. 33 Закона "О Конституционном Суде Украины" Председателя КСУ избирают на специальном пленарном заседании Суда лишь на один трехлетний срок тайным голосованием.

Александра Тупицкого было назначенно судьей КСУ в мае 2013 года по квоте Президента Украины. Присягу Александр Тупицкий принял 15 мая 2013 года.

Заместителем Председателя КСУ было избрано Сергея Головатого. Согласно ст. 34 Закона "О Конституционном Суде Украины" заместителя Председателя КСУ избирают по предложению Председателя Суда лишь на трехлетний срок тайным голосованием.

Сергей Головатый был назначен судьей КСУ в феврале 2018 года по квоте Президента Украины. Присягу Сергей Головатый принял 2 марта 2018 года.

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