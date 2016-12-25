Израиль не поддержал в ООН резолюцию по Украине в 2014 году - дипломат Олефиров

25 декабря 2016, 22:55
 Политика Источник: Обозреватель (Украина)

Израиль не голосовал за резолюцию по территориальной целостности Украины, которую большинством голосов было принято во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году.

Об этом сообщил украинский дипломат Андрей Олефиров в своем микроблоге в Twitter.

"Просто напомню", - прокомментировал Олефиров фото, которое показывает, какие страны поддержали Украину, а какие - нет.

Как сообщал "Обозреватель", постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией.

Источник: Обозреватель (Украина)
 
 
 