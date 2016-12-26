Израиль так реагирует на резолюцию ООН потому, что осознает незаконность своих действий, - Владимир Огрызко.

Украина сделала правильно, поддержав резолюцию ООН по Израилю, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Это то, что Украине и нужно было сделать. Реакция Израиля говорит лишь о том, что проблема есть, и ее нужно сообща решать. Нельзя выстраивать международные отношения, нарушая при этом международное право. Это актуально для любого времени - хоть два года назад, хоть 70 лет тому. Вспомните 1967 год, когда началась война (Шестидневная война между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой) и был захвачен Синайский полуостров. Этого нельзя забывать. Так или иначе справедливость нужно восстанавливать", - отметил Огрызко, информирует еizvestia.com.

По его мнению, израильские власти понимают, что действуют с нарушением международного права.

"Израиль так реагирует на резолюцию ООН потому, что осознает незаконность своих действий. Не нужно истерик. Необходимо работать со всеми остальными, чтобы прийти к конкретным решениям. Кстати, Израиль возник по решению ООН. Только когда было решено создать два государства, образовалось одно. Израилю стоило бы быть заинтересованным в том, чтобы было два государства, которые жили бы в мире. В результате этого так и не произошло, и мы сейчас наблюдаем последствия", - подчеркнул Огрызко.

По материалам Гордон

