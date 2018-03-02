Javelin будут переданы Украине бесплатно: пояснение

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin будут закуплены в счет средств, утвержденных программой поддержки Украине

Украина получит американские противотанковые ракетные комплексы последнего поколения Javelin в рамках утвержденной программы поддержки. Покупать это оружие, как ранее сообщалось в СМИ, официальный Киев не будет. Об этом LIGA.net сообщили сегодня осведомленные источники в дипломатическом корпусе.

"В рамках процедуры Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США должно было дать согласие на продажу, потому что оно будет отслеживать дальнейшую судьбу этого оружия. Слово "продажа" не означает, что теперь Украина должна найти $47 млн. Javelin будут закуплены в счет средств, утвержденных программой поддержки Украине", - пояснили дипломаты.

2 марта 2018 года сообщалось, что Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму $47 млн.

28 января спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Пентагон начал подготовку к передаче Украине Javelin, но подчеркнул - эти ПТРК якобы "не эффективен в наступательных операциях".