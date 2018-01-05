Javelin оснастят части ВСУ, расположенные далеко от фронта - WSJ

Планы США передать оружие Украине разозлили Россию и вызвали ухудшение взаимных отношений, но американскую сторону также беспокоит вероятность того, что такое оружие как переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin попадет в руки врага.

Как пишет американская газета The Wall Street Journal, предоставление оружия Украине должно предотвратить превращение тлеющего сейчас конфликта в крупномасштабные боевые действия. Это должно случится за счет увеличения возможностей правительственных сил лучше защищаться в случае наступательных операций противника.

Отмечается, что американские официальные лица внимательно изучают дело передачи Украине оружия Javelin. Поэтому Javelin будут оснащены части, расположенные далеко от фронта, чтобы его не использовали для наступательных операций и не оставили врагу.

Так, в 2014 году, когда США передали радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, одна из таких установок, которая была расположена неподалеку Дебальцево, оказалась в руках боевиков.

Как пишет газета, представитель вооруженных сил Украины сообщил тогда американской стороне о том, что были уничтожены части радарной системы перед отступлением войск, но это не единственный случай. Указывается, что американское оборудование после агрессии российских войск против Грузии в 2008 году было найдено на захваченных российских базах, а некоторые части оружия можно было приобрести даже на черном рынке в Тбилиси.

Кроме того, некоторое оружие восточноевропейского происхождения, предоставленное антиправительственным бойцам в Сирии позже оказалось в руках экстремистов "Исламского государства".

The Wall Street Journal отмечает, что американские и украинские официальные лица считают очень важным то, чтобы такое оружие как Javelin, не попало в руки пророссийских сепаратистов, которые могли бы использовать его против украинских танков.

Одно российское официальное лицо дало понять, что американская политика умная, потому что сепаратисты или россияне могли бы после перепродать оружие в зоны конфликтов, и оно могло бы использоваться против американской техники или персонала за несколько тысяч километров от Украины, подчеркивает газета.

Как сообщалось, 21 декабря Дональд Трамп санкционировал поставку в Украину партии снайперских винтовок M107A1, боеприпасов к ним и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 млн долларов.

Конгресс США санкционировал такие продажи еще в 2014 году, приняв закон о поддержке свободы Украины, но администрация президента Барака Обамы не решалась на этот шаг.

Ранее Палата Представителей Конгресса США поддержала проект оборонного бюджета США на 2018 год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи, а также разрешает предоставление летальных оборонных вооружений Украине.

Как писал в своей статье для ZN.UA журналист Юрий Бутусов, страны Запада не выработали четкой доктрины оказания военной помощи Украине, вследствие чего поставки Киеву вооружений стали предметом ситуативных решений.

Подробнее о проблемных аспектах американской военной помощи Украине читайте в статье Юрия Бутусова "Военная техника США для Украины: политический символизм и целеполагание" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: The Wall Street Journal